Ever Bloom: le note olfattive

Shiseido scrive un nuovo capitolo olfattivo, più fresco e fruttato, per esprimere la bellezza innata delle donne. Il suo nome è Ever Bloom Eau De Toilette, che si unisce a Ever Bloom Eau de Parfum ed Extrait Absolu. Una fragranza che esprime la femminilità innata e naturale con delicatezza, senza dimenticare un pizzico di sensualità.

A creare questa fragranza sono i “nasi” Aurélien Guichard e Marie Salamagne, che hanno unito la cultura francese e quella giapponese per regalare all’eau de toilette un nuovo messaggio per chi lo indossa: non lasciate il segno appena arrivate, ma fatevi ricordare una volta andate via.

Questo grazie alla sua struttura che non è piramidale ma rotonda, ovvero che permette alla fragranza di restare inalterata grazie a due accordi, Presenza e Luminosità. Il primo sprigiona la nota sensuale di helvetolide musk, il secondo dona freschezza grazie alla peonia, più luminosa, e all’osmanto, più fruttato.

Una visione molto diversa dall’eau de parfum, più floreale muschiata grazie alla nota di Sylkoide Musk, e avvolgente con note di rosa e fiori di loto. Il nuovo Ever Bloom è una dedica alle donne dall’aurea luminosa, che non si vergognano a mostrare la loro delicatezza e senualità. Memorabile.