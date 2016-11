Il segreto di un buon primo appuntamento? L’adrenalina

L’obiettivo rimane far battere il cuore dell’altra persona ma, almeno all’inizio, non per amore. Secondo gli psicologici Donald Dutton e Arthur Aron infatti, a scatenare l’attrazione al primo appuntamento contribuiscono allerta, coinvolgimento, eccitazione e attività fisica, sensazioni che fanno alzare il battito cardiaco.

Con l’esperimento del “ponte dell’amore” (1973), i due psicologici hanno dimostrato che si rimane più affascinati da qualcuno incontrato su un ponte sospeso e traballante, piuttosto che dalla stessa persona incontrata su un ponte più sicuro, basso e fermo. Il motivo? Il coinvolgimento per la situazione pericolosa viene mischiato (o scambiato) con la sensazione di attrazione, aumentandola.

Per questo i “partners in crime” in amore funzionano così bene: l’adrenalina aumenta fascino e complicità. Senza bisogno di un Superman o di un Edward Cullen con cui volare su città e boschi, ecco cinque idee prese dai film per un primo appuntamento che aiuta a scatenare l’attrazione:

1. “Titanic”

Un primo appuntamento da manuale di adrenalina, senza contare l’epilogo drammatico. Prima Jack salva Rose da un dubbioso tentato suicidio e, dopo una gara di sputi, al secondo appuntamento la porta a ballare, bere e scatenarsi con i suoi amici nella terza classe del transatlantico. Ciliegina sulla torta: la fa posare nuda per farle un ritratto (nella camera che lei condivide con il fidanzato).

2. “Notting Hill”

Il primo appuntamento di William e Anna è il più classico di sempre (se lei non fosse una diva di Hollywood), una cena a casa con gli amici, finché lei non lo obbliga a scavalcare un cancello per entrare nel giardino più famoso del cinema. Un piccolo sforzo fisico che dà i suoi frutti.

3. “10 cose che odio di te”

Prima un giro in pedalò, come riscaldamento, poi una gara di paintball (lo sport in cui si colpisce l’avversario con delle palline di vernice colorata): Kat e Patrick di “10 cose che odio di te” con le loro attività e i loro giochi insegnano che non c’è divertimento senza un minimo di sana competizione, dando un esempio di primo appuntamento perfetto.

4. “(500) giorni insieme”

Tom e Sole dimostrano che un pomeriggio all’Ikea può regalare grandi momenti, come immaginare una vita diversa a seconda della stanza, dalla cucina al bagno, fino a ritrovarsi su un letto e scoprire di essere fissati da una famiglia cinese.

5. “Scream 2″

Se proprio vi va di andare al cinema allora scegliete un film di paura, come in “Scream 2″: nella scena iniziale due studenti vanno a vedere il film horror Squartati. Loro vengono uccisi, ma nella realtà è più probabile che l’adrenalina si alzi ma l’horror rimanga sullo schermo.

