Per sedurre basta una camicia bianca

Cosa rende sexy una donna? Una camicia bianca. Semplice, lineare, pura. Un capo basico da portare con capelli raccolti ma un po’ spettinati, pelle candida e rossetto rosso per osare. Richiede un’impercettibile malizia, un tocco di ironia e la voglia di libertà tipicamente femminile.

Scandalosa quando la indossò Maria Antonietta nel 1793 per il ritratto realizzato da madame Vigée Lebrun, sdoganata da Coco Chanel nel primo decennio del Novecento e poi dalle dive degli anni Quaranta: Katharine Hepburn, Ava Gardner, Audrey Hepburn… Icona dell’androgino negli anni’70, manifesto inconscio del femminismo. La indossa in versione iper maschile Patti Smith per la cover del suo primo album Horses e passerà alla storia. Sempre maschile ma dal sapore esplicitamente sensuale abbinata a uno smokey eyes nero un po’ sfatto è la camicia bianca di Kim Basiger in Nove settimane e mezzo, è il 1986. Diventa over size su Julia Roberts in Pretty Woman e la sua declinazione indossata da Gwyneth Paltrow per uscire dalla stanza d’albergo e prepararsi un drink nella pubblicità Martini diventa la mise che ogni uomo vorrebbe per la sua donna in camera da letto. Del resto cosa indossa Dakota Johnson in 50 Sfumature di Grigio quando è a casa con Christian Grey? Solo una camicia bianca. E un bun arruffatto per tenere i capelli. Desiderio puro.

Negli anni Novanta la moda fa della camicia bianca il simbolo del minimalismo: essenziale, rigorosa, mai volgare. Ed è qui che si gioca il paradosso di questo capo così semplice: camicia bianca come purezza, candore, discrezione, ma che addosso, anche quella dal taglio più androgino, prende la forma della femminilità, della malizia, di un sottile erotismo.

Arma di seduzione apprezzata e indossata anche dalla generazione Millennial e interpretata secondo la sua non convenzionale concezione dell’amore. Un amore che non segue le regole, folle, libertino, ancorato solo all’emozione del presente. La camicia bianca diventa il capo per giocare con astuzia, emblema dell’indipenza, dell’iper sensualità e di un eros audace. Da declinare con lavallière, la cravatta in seta che si allaccia a fiocco tanto cara a Monsieur Yves Saint Laurent. Un plus di modernità nel mezzo del rigore più formale. Come la indossa la modella Crista Cober nella campagna pubblicitaria del profumo Mon Paris di Yves Saint Laurent. Fragranza, a metà strada tra il carnale e il sensuale che, con la sua piramide olfattiva capovolta, diventa il simbolo della donna Millennial dall’aria disinvolta, ribelle.