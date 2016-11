Quando l’Oriente incontra l’Occidente

“L’ ispirazione” (passatemi il termine) per questo articolo nasce durante una serata tra amici trascorsa a Trastevere o meglio presso via Del Politeama 12 a Roma, per essere precisi al Coffee Pot e ora vi racconto di più.

Il Giappone incontra il Messico, l’Oriente incontra l’Occidente e io vi racconto ciò che Francesco Chiappini, Andrea Clapier, Giorgio Fiorilli e Melissa Leone, proprietari del Coffee Pot, hanno realizzato.

La volontà di proporre una formula differente e innovativa ha fatto sì che un semplice ristorante diventasse un punto di ritrovo nel quale il bancone diventa il settore dedicato alla degustazione di nuovi e insoliti cocktail -soluzione che a me piace definire ” per i primi appuntamenti”- mentre ai “classici tavoli” per la cena si aggiungono comodi divani e live djset…insomma anche le serate con amiche e fidanzato sono salve!

Il design ricercato farà breccia nel cuore delle appassionate e se cercherete di arredare la camera in affitto a Milano ricreando la foresta equatoriale sappiate che avrete la mia solidarietà.. la colpa sarà TUTTA del direttore artistico del locale Simone Brengola .

Insomma è ora di arrivare al dunque… ve ne parlo per un motivo in particolare ovvero la cucina fusion dei miei sogni (e forse anche dei vostri), un mix di gusti di Polinesia, Hawaii, Messico e Giappone insolito e unico.

Un esempio ? Ok ve ne faccio due!

Il sushi lavorato a basse cotture viene lavorato con sour cream lime ed erbe aromatiche mentre il sushi tradizionale (crudo) proposto con ingredienti quali il mango, granella di nachos.

” Rimanere leggere e concedersi sushi e messicano nella stessa sera… Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling

And you’ll sing “Vita bella” (Vita bell- Vita bella) “



Se vi dicessi che anche con “La vie est belle” Eau de toilette Florale di Lancome vi è l’incontro tra oriente e occidente mi credereste?!

Ok, dopo la canzone mi tocca riconquistarvi, vi capisco.

Durante il Glamour Beauty Show ho avuto modo di conoscere meglio non solo la fragranza “classica” La vie est belle, ma anche la versione eau de toilette florale con concentrazione del 18%, che per un eau de toilette è molto alta considerando che per un eau de parfum di solito la concentrazione è del 20%.

Alla delicatezza dell’ Iris Pallida di Firenze viene associato l’ Osmanto è un fiore originario della Cina, che fa parte della famiglia dei fiori bianchi e che ha la particolarità di far percepire inizialmente note fruttate che ricordano l’albicocca e la pesca…curioso vero?!

Non vi svelo nient’altro su questa fragranza vi posso dire che personalmente la adoro!

L’ incontro Oriente e Occidente diventa “scontro” con le fragranze e le linee di prodotti benessere Diego Dalla Palma Professional o meglio avviene una scissione e la conseguente proposta di profumi e prodotti benessere per il corpo distinte.

Amber Chic Fragrance – Occidente – Olio profumato Roll On

La proposta “Occidente” Diego Dalla Palma Professional risulta essere estremamente seducente effetto ottenuto grazie ad un accordo ambrato che scalda con la grazia di un giardino di fiori di iris e giglio bianco.

Romantic Peony Fragrance – Oriente – Olio profumato Roll On

L’ oriente diventa sinonimo di una sofisticata dolcezza in grado di avvolgere i sensi grazie al mix di petali di peonia e magnolia avvolti dalla nota di legno di cedro e del cashmere.

La profumeria di nicchia e in particolare l’ italianissima realtà di Tonatto profumi, guidata da Diletta Tonatto, presenta tra le altre una fragranza, Il Risveglio, connubio perfetto tra Oriente e Occidente.

Il Risveglio è una fragranza risultato di una “costruzione italiana” con una base di legno di Oud, la cui particolarità risulta essere l’ apertura di fiori bianchi tra cui il gelsomino.

Difficile riuscire a spiegare a parole come una fragranza riesca ad essere moderna e al contempo, per alcuni aspetti, ancorata alla tradizione..il mio consiglio è di provarla..l’ innamoramento è assicurato!

Per concludere ci tengo a segnalare che in occasione del 150esimo anniversario di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone è stato creato un evento “Japan My Love” durante il quale diversi brand tra cui Soldini, Too Late, Satellite Paris e Marcwave rivisiteranno le proprie collezioni in stile giapponese.

Marcwave, brand di pelletteria luxury, proporrà per l’occasione un porta iPad in pelle

in due varianti di colore il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Il caso di dire che le relazioni diplomatiche tra due realtà lontane permettono l’incontro di culture che risultano già molto vicine nei settori di profumeria, fashion e food.