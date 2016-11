Essere donne, con un profumo

Dopo Ever Bloom Eau de Parfum e Extrait Absolu, Shiseido scrive un nuovo capitolo olfattivo con Ever Bloom Eau de Toilette, una fragranza che promette di esprimere la bellezza innata delle donne, con un tocco naturale e sensuale molto delicato.

«Ever Bloom Eau de Toilette non cela la tua vera essenza. Anzi, la esalta e ti dà sicurezza nella tua bellezza naturale, come un’aura radiosa», dicono i creatori Aurélien Guichard e Marie Salamagne.

Chi indossa Ever Bloom non lo fa per lasciare il segno quando arriva, ma per farsi notare quando se ne va. Memorabile ed essenziale proprio come le donne, non scontata anche nella sua piramide olfattiva round shaped, struttura che permette alla fragranza di restare inalterata grazie a due accordi, Presenza e Luminosità. Il primo caratterizzato dalla nota sensuale di helvetolide musk; il secondo con note di peonia, soffice, limpida e fresca, e osmanto, che dà un accento fruttato al tutto.

Una visione ancora più pura e luminosa dell’Eau de Parfum, che nasce dalla connessione e dall’incontro tra la cultura francese e quella giapponese. Un jus nato per esprime serenità e che con la sua delicatezza e aura luminosa rappresenta la bellezza interiore delle donne.

Il flacone di Ever Bloom ha la densità degli oggetti preziosi. Le sue linee libere, ondulate e soavi suscitano il desiderio di custodirlo tra le mani. Il vetro è stato trattato con un effetto frosting opaco rosa che risalendo diventa trasparente, a simboleggiare la purezza di chi lo indossa. Per un istante o per l’eternità.