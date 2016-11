Narciso, il profumo che costruisce l’amore

“La costruzione di un amore”, recita una nota canzone. “La costruzione del mio amore mi piace guardarla salire come un grattacielo di cento piani o come un girasole”. O attraverso note olfattive che catturano e ipnotizzano, accompagnando i momenti che “costruiscono un amore”, dal primo incontro ipnotizzante all’attrazione giocosa fino al ricordo, l’impronta indelebile che solo i profumi riescono a evocare. Uno in particolare, un fil rouge declinato in più varianti, perfetto per accompagnare quel sentimento così imprevedibile e prezioso, l’amore e l’alchimia di un incontro: Narciso, di Narciso Rodriguez.

Già il nome, Narciso, riflette e incarna questo enigma di passione e seduzione e svela una creazione audace che reinterpreta i codici della seduzione, osando con la nota del vetiver, la più elegante nella famiglia delle note legnose e tradizionalmente legata alla profumeria maschile. L’anima della composizione, misteriosa ed intensa, riposa su un dualismo sorprendente tra forza e vulnerabilità, tra naturalezza e raffinatezza. In definitiva, Narciso è un profumo sexy, assolutamente unico. Una composizione olfattiva ardita che racchiude una femminilità intensa.

IL GIOCO DELLA SEDUZIONE AL PRIMO INCONTRO

“Volevo creare una fragranza estremamente sexy che facesse girare la testa agli uomini”, è la dichiarazione esplicita dello stilista, insidiosamente sexy e raffinata, capace di catturare al primo sguardo. E sensualità e modernità sono gli ingredienti che caratterizzano Narciso eau de parfum, che celebra i poteri della seduzione, con un accordo floreale di rosa e gardenia e un cuore muschiato attenuato dall’ambra, calda e sensuale. Nel fondo, la signature Narciso, vetiver illuminato dal cedro.

LE REGOLE DELL’ATTRAZIONE

Se l’eau de parfum interpreta il mistero dell’attrazione con un potere intrigante, l’eau de toilette incarna una nuova sfaccettatura della femminilità all’insegna del magnetismo, catturando l’ineffabile natura del potere dell’attrazione. La partenza della nuova sinfonia olfattiva è inebriante grazie a un bouquet di fiori bianchi che vede la peonia protagonista in accordo con l’olio essenziale di rosa bulgara, che ben si accorda con il cuore di muschio, sublimato da una scia ipnotizzante di vetiver e cedro.

IL RICORDO AVVOLGENTE

Primo sguardo, incontro ravvicinato e poi? Rimane la sensazione avvolgente e calda dell’attrazione, sublimata e rinnovata da un profumo che infonde un tocco assolutamente irresistibile nel cuore del mistero dell’attrazione: Narciso eau de parfum Poudrée. Impossibile dimenticare la sua scia, eppure questo profumo non eccede mai nella sua intensità, grazie al cuore muschiato che, insieme al vetiver del fondo rappresenta il fil rouge di Narciso in tutte le sue sfaccettature, unito alla dolcezza vellutata dei petali di gelsomino bianco e della rosa bulgara. Suggestiva ed esplicita, la fragranza seduce con il suo irresistibile magnetismo e lascia al contempo una scia morbida come la seta. La pelle e la fragranza diventano un tutt’uno ed emanano bellezza e grazia allo stato puro, lasciando un’impressione indimenticabile, come un’impronta indelebile. “Il colore nude intenso del flacone è una sfumatura che incarna già di per sé la femminilità e la bellezza, evocando al tempo stesso la sensualità della pelle e del corpo”, spiega Narciso Rodriguez.