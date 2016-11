È sempre il momento di dire Sì alle fiabe

«Le favole non dicono che i draghi esistono, ma che i draghi possono essere sconfitti», scriveva in proposito l’intellettuale inglese GK Chesterton. Aiutano a guardare in faccia le paure, esorcizzarle, batterle per sentirsi liberi di vivere, danno forza, perché le favole sono donne.

Soprattutto quelle dalle eroine moderne, sempre più veri e propri modelli di femminilità contemporanea, spiriti liberi capaci di prendere il controllo della propria vita.

Come Anna la sorella di Elsa in Frozen che non accetta i no di nessuno, tantomeno di Kristoff, il montanaro che si rifiuta di accompagnarla alla Montagna del Nord dove avrebbe trovato la sorella Elsa e che corrompe comprando le carote per la sua renna. Belle, in La Bella e La Bestia, che declina le migliori offerte di matrimonio per essere fedele al suo desiderio di vivere un’avventura fuori dal comune. Pocahontas intraprendente e coraggiosa che desidera solo trovare la sua strada e Merida di Brave, la principessa ribelle che pur di non cedere a un matrimonio combinato, partecipa in segreto alla sfida tra i suoi pretendenti per vincere la propria mano. Fino ad arrivare alla dolce Cenerentola che nonostante il peso di gestire l’intera casa, di vivere con le sorellastre maligne, riesce a mutare il suo destino.

Queste principesse Disney non si chiudono alle possibilità, al divenire, alla voglia di cambiare e di credere. E hanno l’attitudine giusta per rendere la fiaba vita e realizzarne il suo lieto fine. Allo stesso modo nel quotidiano a volte basta un pretesto, come un profumo per magnificare e intensificare la tempra di una donna che vuole “vivere le proprie emozioni e creare la propria felicità“. Così da innescare quell’energia sensuale che seduce, trasforma, ottiene e raggiunge obiettivi.

La stessa che emana Sì Le Parfum, un profumo chypre in versione ambrata e quarta creazione della famiglia Sì di Giorgio Armani – le altre Eau de Toilette, Eau de Parfum, Eau de Parfum Intense. Dal cuore di cassis intenso, reso luminoso con l’accostamento al bergamotto, e di ambra, lavorata con benzoino resinoide, assoluta di vaniglia, cista ed essenza di patchouli, che regalano una peristenza avvolgente. Un profumo che si apre con una scia di incensi arabeschi e di assoluta di gelsomino e osmanto unite a note fruttate per rivelareuna femminilità profonda, contagiosa, aperta e opulenta.

La personalità vibrante, positiva e libera di Sì Le Parfum è interpretata ancora una volta dall’attrice Cate Blanchett, che nell’ultimo video appare radiosa e generosa di emozioni. Carica di quel magnetismo che rende vincenti le principesse delle favole moderne.

LEGGI ANCHE >>> Due rose per un… Sì

LEGGI ANCHE>>> E diremo ancora un altro Sì

LEGGI ANCHE >>> Come dici sì alla vita. Fai il test