Zadig & Voltaire, in Love

La moda come dichiarazione e l’arte come ispirazione. E su tutto un’unica regola: essere se stessi, sempre e senza costrizioni. Anche in coppia: celebrare l’amore mantenendo la propria individualità nella fusione di corpi e anime. Tutto questo racchiuso nei pochi minuti di un video, che racconta cosa è Zadig & Voltaire, che già nel nome incarna lo spirito francese e la sua way of life, che affianca la disinvoltura alla serietà, la leggerezza alla profondità e la modernità alla classicità. Spirito libero e rock attitude. Codici da infrangere e easy luxury che tradotto nel linguaggio fashion significa: capi basic rivisitati e reinventati, chic e disinvolti.

E in quello olfattivo accordi forti e contrastanti, gelsomino e agrumi, benzoino e incenso, dichiarazioni a fior di pelle che racchiudono il Dna chic e casual della Maison nella cifra olfattiva di due fragranze alter ego: lei e lui che si oppongono e si attraggono e che lasciano una scia unica, quella del legno di sandalo, la firma irresistibile di Zadig & Voltaire. Composizione di ingredienti nobili, ogni fragranza è una dichiarazione a fior di pelle che racchiude lo stile casual chic e disinvolto della Maison. Nelle note di testa, le personalità forti e distinte creano l’atmosfera: gelsomino per lei, note agrumate per lui, tra accordi rock di benzoino e incenso e la morbidezza della crema di castagna o vaniglia. Bianco femminile e nero maschile trovano l’equilibrio perfetto.

This is Her! Un floreale legnoso e goloso che “veste” una giovane bellezza parigina, vagabonda ed elegante in cachemire e seta, con la sua scia floreale e inaspettata che sa di gelsomino sambac e illuminato da bacche rosa, forte richiamo per lui, che indossa This is Him!, un orientale legnoso, nero e potente, perfetto per il gentleman rock dal carattere di cuoio. Questo avventuriero cittadino sottolinea la propria sicurezza con un incenso speziato di pompelmo e pepe nero e la propria virilità dall’animo sensibile con vaniglia e incenso.

Spirito libero e istinto selvaggio, dualismo tra bianco e nero che trovano la loro massima espressione nell’incontro di due opposti, ma tali solo all’apparenza, come testimoniano i flaconi, black and white ma identici, infranti per simboleggiare una “love revolution” e l’incontro tra due anime e le loro fragranze, due parti di un tutt’uno che si sposano nel gioco di una seduzione inebriante e di un amore passionale, sempre in bianco e nero. Come nella Parigi che fa sfondo al loro inseguimento passionale: lei dolce e disinvolta in canotta bianca, pantaloni di pelle nera e stivaletti chiodati, lui in t-shirt e jeans scuri, sfrecciano e danzano sul selciato con i capelli al vento in un gioco di luci e ombre, con le pelli che si sfiorano, si intrecciano, si separano ma soprattutto si sentono.