Come sopravvivere alla malinconia autunnale

Per andare in controtendenza al senso di letargia che porta con sé, alla voglia di dormire di più e al desiderio di rinchiudersi c’è una soluzione a portata di tutti: l’aromaterapia. I suoi benefici dipendono dall’influenza che gli aromi hanno sul sistema limbico, l’area del cervello che controlla le emozioni e anche i ritmi circadiani. Quando cambiano le stagioni, il nostro orologio biologico si modifica a causa della minore quantità di luce alla quale siamo esposti con conseguente aumento di produzione di melatonina, l’ormone del sonno, mentre la serotonina, nota come l’ormone del buonumore, si riduce.

Un semplice gesto come cambiare profumo può fare la differenza, l’importante è scegliere quello giusto, dall’effetto uplifting e in contrasto con il grigiore e l’incupimento autunnale. In questo periodo bisognerebbe “curarsi” con fragranze energizzanti e vitaminiche agli agrumi e ai fiori, dallo straordinario potere di ridurre nel profondo la sensazione di tristezza e di malinconia.

L’Eau de Parfum Essenza Di Un’Isola Smeraldo di Acqua dell’Elba è un femminile che sembra essere pensato per contrastare la malinconia di stagione. Dalla combinazione di agrumi, cedro, mandarino, limone, bergamotto e di fiori, come gardenia, magnolia, geranio e cisto che risollevano lo spirito, ha tutte le caratteristiche di un gioiello aromaterapico. Una sola vaporizzazione dona un senso di sollievo e libertà, come un alito di vento marino che sfiora pelle e capelli. Le sue note fresche evocano la trasparenza e l’apertura del mare, esaltate da un accordo ozonico che rimanda all’estate trascorsa e a quella che verrà, nutre con l’attesa la voglia di fare. Legni di lentisco, bosso e ginepro, infine, intensificano la scia garantendo la persistenza dell’effetto terapia della fragranza.

Scoprite nella gallery le altre due fragranze della stessa collezione.