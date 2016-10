Elie Saab: i dettagli che impreziosiscono il look

Sono i dettagli a fare la differenza. La pensavano così anche Miranda Priestly e Carrie Bradshaw del resto. I dettagli sono quel twist in grado di conferire carattere e personalità a un look e di far conoscere una piccola parte di sé anche solo camminando.

Il couturier Elie Saab lo sa bene e ama vedere addosso alle sue ragazze non solo abiti da favola ma anche accessori che regalano grinta all’intero outfit. Lo ha dimostrato in passerella con la sua collezione Autunno/inverno 2016-17: romantica sì ma con un pizzico di gotico, grazie a giochi di vedo-non-vedo resi graffianti da borse con le frange, lace up shoes e l’immancabile choker al collo.

Tutto deve urlare sensualità, ma con estrema naturalezza. Sugli occhi una scia di nero lievemente metal che rende rock lo sguardo, sulle mani tanti anelli preziosi da posizionare a piacimento, e intorno alla vita una cintura in grado di enfatizzare la silhouette.

A regalare un’aurea femminile ci pensa il profumo, come il primo nato della griffe Elie Saab Le Parfum, che con i suoi giochi di luce e ombra, note floreali e legnose, esalta l’aurea misteriosa vostra e del look.