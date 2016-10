Him & Her: gli opposti si attraggono

Al Glamour Beauty Show il brand parigino Zadig & Voltaire non solo vi inebrierà con le note dei suoi nuovi profumi This is Him! e This is Her!, ma vi coinvolgerà nel suo universo black & white. Dove non avere regole e trasgredire le convenzioni, dove lo chic e il casual convivono alla perfezione e dove il rock non stride col moderno.

Come due amanti le fragranze, per lui e per lei, si oppongono e si attraggono, completandosi uno con l’altro. Il cuore di sandalo, ingrediente iconico della marca e presente in entrambi, accende la passione e crea un’alchimia tra sé e l’altro. I pack hanno il vetro infranto e una volta uniti diventano un tutt’uno.

Pronte a trovare il vostro alter ego?

