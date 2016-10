Essere o apparire? Chanel N°5 L’Eau, l’armonia è nel dualismo

/ -











Al Glamour Beauty Show, Chanel si fa portavoce dello spirito delle ragazze Millennials interpretando il contrasto che meglio le rappresenta: “In e Out”, ovvero quello che sono dentro e come si mostrano all’esterno, anche grazie ai filtri che il mondo della bellezza mette a disposizione.

Personalità camaleontiche, che conquistano ma rimangono inafferrabili. In grado di incarnare e allo stesso tempo stravolgere i canoni beauty. Quale profumo indossano? Uno che rapprsenti il mix perfetto tra codici classici e contemporanei. Come il nuovo N°5 L’Eau, rivisitazione nell’era 2.0 e più leggera della mitica fragranza Chanel N°5. Al cuore di gelsomino, rosa centifolia di Grasse e ylang-ylang, il naso Olivier Polge ha aggiunto una nota di vetiver miscelata con cedro e muschio. Lily-Rose Depp è il volto della campagna, un’attrice in divenire che con la sua freschezza, ricerca di perfezione e buona dose di libertà, fonte d’ispirazione per chi ambisce la titolo di influencer del presente.

Con Chanel al Glamour Beauty Show paradossi e opposti del nostro tempo convivono magicamente in armonia. E per arrivare preparate al viaggio olfattivo che vi aspetta scoprite e fate vostra la nuova fragranza icona. Vi farà sentire già muse del nuovo millennio.