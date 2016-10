Scopri il nuovo profumo by Paco Rabanne: Lady Million Privé

Il mio profumo preferito del momento? Il nuovo eau de parfum di Paco Rabanne: Lady Million Privé. Una fragranza adrenalinica, unica nel suo genere, che si fa notare. Un accordo floreale che si stempera tra note di vaniglia e lampone. Un fondo al patchouli dolcificato da miele e fave di cacao. Il suo sentore orientale fruttato è assolutamente unico. Stupisce e conquista dal primo spruzzo. Bastano poche gocce per avere la scia tutto il giorno. La pelle assorbe questa fragranza e la rilascia lentamente, e si percepisce anche dopo una doccia. Il flacone-diamante color oro/bronzo cattura l’attenzione con la sua forma insolita e la sua particolare luminosità. Lo indosso da pochi giorni e già tante persone mi hanno fermato per chiedermi che fragranza uso. Lo consiglio ad una donna sicura di sè, che ama essere al centro dell’attenzione con la sua sensualità ipnotica. Anne Flipo, la creatrice di Lady Million Privé definisce questo profumo ammaliante, addictive e proibito, pensato per attrarre in modo irresistibile. Io ne sono conquistata, e questa fragranza me la sento davvero cucita addosso.

Protagonisti dell’advertising, sono Hana Jirickova, modella di origine ceca, e Sean O’Pry, americano, ex atleta di football. I due si ritrovano a giocare insieme ad una caccia al tesoro, dove il bottino è questo scintillante profumo. Paco Rabanne regala alle famosissime fragranze One Million e Lady Million l’aggettivo Privè, che nasconde quel tocco di intensità che li rende più caldi, quasi narcotici. Questi profumi diventano un invito all’evasione, al contatto col proibito.