Quelle sensuali sfumature di nero

/ -



























Nero. Come il buio, l’ignoto, il mistero. Nero che nasconde e al tempo stesso dà forma. Che divora e inghiotte, ricopre e protegge. Nell’universo dello stile, più che un semplice colore il nero è ispirazione, filosofia di vita. Emblema di eleganza e raffinatezza, la sua visione contemporanea si ricopre di sfumature ancora più sensuali. Dalla letteratura al cinema, e poi ancora una volta alla moda, è questo l’evergreen di culto.

Estremo soltanto in apparenza, nero è il colore passe-partout che ogni donna desidera trovare nel proprio armadio e nelle fantasie più ardite.

Per un twist intrigante lo si indossa sotto il vestito come lingerie di seta, pizzo, velluto.

Per un tocco di stile deciso, caratterizza capi cult donando un mood più intrigante.

Come nel caso dell’iconico Burberry trench, riproposto anche in svariate versioni black, tutte dall’allure glam chic. In pelle naturale o verniciata, in seta o impreziosito da dettagli bijoux, il trench nero diventa così protagonista di un look elegante e contemporaneo.

Dulcis in fundo, c’è poi un nero che si indossa ma non si vede, avvolto com’è dentro a un’essenza da annusare. Quello molto speciale di My Burberry Black. Perfetto per lasciarsi travolgere e conquistare da piccole, raffinate emozioni “a fior di pelle”.