Alaïa Paris, nuove gestualità

Facciamo un salto indietro nel tempo, quando Cher nel film cult anni ’90 Ragazze a Beverly Hills ci faceva venire voglia di avere il suo abito rosso nei nostri armadi. Il vestito in questione che ha rivoluzionato la silhouette femminile, altro non era che di Azzedine Alaïa. E chi ne possiede uno, di quella o un’altra decade, sa cosa può significare l’atemporalità di un bel capo che resta per sempre un elemento fondamentale di un guardaroba.

Il suo concetto di essenziale, impossibile da collocare nel tempo poiché eterno, nasce proprio dalle sue prime creazioni che negli anni si sono evolute ma che non hanno mai perso quell’aurea di oggetto del desiderio. A dimostrarlo l’eau de parfum. Un gesto, come lo stesso Azzedine descrive, naturale perché profumarsi è come rinfrescarsi.

Ma una donna per Monsieur Alaïa ha bisogno di qualcosa in più, come un guardaroba che dal boudoir si estende alla salle de bain, fino a inebriare l’intera casa. Due nuove gestualità - la crema corpo e la candela profumata - adatte a chi, dai tempi di Cher, è innamorata del suo modo di scolpire il corpo femminile. Ma questa volta, le donzelle in questione, sono prese al 100% per l’olfatto.