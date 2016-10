Paco Rabanne 1 Million e Lady Million Privé: due profumi sensazionali, per una donna ed un uomo pronti a non arrestarsi davanti a nulla.

“Questa è la signorina Bonnie Parker. Il mio nome è Clyde Barrow. Di solito rapiniamo banche.”

Le nuove fragranze di Paco Rabanne incarnano la donna e l’uomo che tutti vorremmo essere e vorremmo sedurre al tempo stesso: decise, ribelli, sensuali, ammalianti, senza limiti, letteralmente irresistibili.

Da cercare. Da avere. Come un lingotto d’oro o il più puro dei diamanti. Chi di noi non vorrebbe avere almeno uno dei due? E chi di noi non vorrebbe avere almeno la stessa allure?

Paco Rabanne, crea profumi audaci e autentici, ha pensato alla Chase The Gold Live Experience: un’esperienza unica nel suo genere durante la quale vincere l’intero bottino che i modelli Sean O’Pry e Hana Jirickova (protagonisti della campagna delle fragranze) tenteranno di rubare il 05 ottobre alle ore 19.30 in soli dieci minuti alla Bank of Europe di Parigi.

Come? A colpi di commenti e reactions su Facebook! Vi basterà seguire l’evento #Chasethegold per essere uno dei 15 partecipanti che si aggiudicheranno, oltre ai profumi, l’intero tesoro di diamanti e lingotti d’oro. Ecco come fare.

Mi raccomando però, fate attenzione che Bonnie e Clyde saranno sicuramente già pronti ad intervenire!