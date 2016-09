Se l’amore ha infinite sfaccettature, ad ognuna corrisponde una rosa, da sempre simbolo di Lancôme.

Possiamo affermare con certezza che la rosa sia fra tutti il fiore più bello e non mi riferisco solo al suo aspetto, ma a ciò che rappresenta: la bellezza, l’eleganza e la femminilità. E proprio lei, la regina dei fiori, è il simbolo assoluto della linea Trésor.

Siete pronte a scoprire Lancôme La Nuit Trésor Caresse, la fragranza in edizione limitata?

Per scoprire tutte le sfumature di un odore, il segreto è chiudere gli occhi. Allora sentirete come una carezza sulla pelle e un bouquet di fiori avvolgenti. Come ogni grande storia d’amore, la storia di La Nuit Trésor Caresse è quella di un incontro inaspettato tra note floreali diversissime tra loro.

La fragranza si apre con fiori noti per il loro intenso profumo: lampone, bergamotto e pepe rosa sono la chiave di accesso a un profumo irresistibile. Le note di cuore sono: la rosa, il gelsomino e i fiori di Mandorla. Per poi concludere con le note di fondo: patchouli, orchidea, muschio bianco, fave di Tonka, vaniglia di Tahiti.

Così diverse e allo stesso tempo così armoniose abbinate fra di loro in questa nuova firma olfattiva. Un incontro inedito che offre a La Nuit Trésor Caresse un’espressione sensuale, misteriosa e passionale.

E come racchiudere la più avvolgente tra le fragranze se non in un flacone a forma di diamante nero? Il profumo è incastonato nella confezione, come se si stesse tirando fuori un vero diamante. La Nuit Trésor Eau de Parfum Caresse è capace di esaltare una nuova versione della rosa, carnosa e additiva. A dare ancora di più questa sensazione è la lavorazione in vetro in diverse sfaccettature e l’elegante tappo, incorniciato da una splendida rosa. Il tutto mette in risalto il profumo, senza sminuirlo e senza togliere spazio alla fragranza



Siete curiose di provare la nuova fragranza di Lancome? Fate un salto in tutte le profumerie Marionnaud e potrete sentire sulla vostra pelle il profumo di questa avvolgente storia d’amore.

