Zadig & Voltaire, this is her!

Indossare un capo Zadig & Voltaire non è da tutte, è uno di quei brand che sta bene oppure no. E le ragazze Zadig lo sanno bene. Non perché sia difficile da abbinare o portare, anzi è casual e confortevole, ma perché per indossarlo come si immagina Cecilia Bönström, direttore creativo della griffe – «uno stile di vita, una silhouette unica, una sensazione di libertà» – bisogna essere “stropicciate” al punto giusto. Non è un caso infatti la scelta delle muse Zadig, come le attuali Malgosia Bela e Joséphine Le Tutour, volto della nuova fragranza This is Her!, dalla bellezza delicata ma nomade.

Ma veniamo a noi. Ecco dove una ragazza capisce di essere una Zadig & Voltaire girl, in 7 punti.

L’attitude on the road: La ragazze Zadig si riconosce anche mentre cammina per strada. Sarà per il suo styling un po’ arruffato, la sua silhouette esile o quell’aria di chi ha fatto tardi la sera prima, anche se è andata a letto prestissimo. Fluttua leggiadra per le vie della città sommersa nei suoi pensieri e in outfit intriganti che le conferiscono un’attitudine misteriosa e chic.

Il beauty look: La bellezza stropicciata, un po’ bohèmienne, è perfetta per questo look. Capelli mossi e arruffati ad arte, poco make-up e una leggera parvenza di occhiaia in questo caso non stonano ma, al contrario, fanno subito chic (non è un marchio di fabbrica delle sole francesi).

L’abbigliamento: Pantaloni skinny di pelle, giacche altrettanto di pelle, maglioni over in cashmere, maglie con scritte rock’n’roll e qualche strappo qua e là, camperos scamosciati e abiti sottoveste. Da mixare in mille modi, con l’aiuto di cinture, lisce o con borchie, e borse graffianti.

Il profumo: Moderno, chic e insieme casual, con una punta di rock. Olfattivamente parlando un floreale legnoso, con note speziate come il sandalo unite a quelle dolci di gelsomino sambac, bacche di rosa e crema di castagne. This is Her!

Il ragazzo-tipo: Un po’ stropicciato anche lui, dall’aria maledetta. Il classico tipo tenebroso che ama vestire casual, con quell’attitude rock e un po’ opposta a lei, con quello stile rilassato, a prima vista un po’ distaccato.

I gusti musicali e letterari: Tutto quello che ha a che fare con il rock, l’arte contemporanea, grande passione del fondatore della griffe Thierry Gillier, e un interesse per la letteratura, francesce come quella scritta da Voltaire per esempio.

La serata tipo: Vivere la notte senza costrizioni. Uscire significa essere liberi, divertirsi con gli amici e scoprirsi anche innamorati. Che la serata implichi un bicchiere di vino in un locale trendy o due salti in un club underground, deve avere come fulcro principale lo stare insieme, il vivere la notte in compagnia. Ma in luoghi mai convenzionali, avvolti da un’atmosfera cosy e rilassata.