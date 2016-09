Il nero è il nuovo colore della seduzione

Nero come il colore della notte, come un grattacielo che offre una vista mozzafiato su New York, come un paio di tacchi a spillo che si riflette in una pozzanghera sulla strada.

Nero come un profumo che crea dipendenza. È Black Opium Eau de Parfum di Yves Saint Laurent che con il suo accordo di caffè sconvolge i sensi e accompagna fino all’alba.

Il non colore per eccellenza è diventato il simbolo della seduzione 2.0, quella vissuta dalla generazione Y, fatta di libertà fluide dove tutto diventa possibile. Una sessualità da scoprire quando le luci si spengono, quando ciò che conta è solo il presente e l’intensità delle emozioni vissute. Quando il nero della notte accompagna in un gioco di provocazione e mistero. E non ci sono limiti.

La nuova campagna di Black Opium, realizzata da Korine Harmony, produttore americano noto per il lungometraggio “Spring Breakers”, mette in scena una storia moderna di attrazione fatale. Dove l’ossessione scandisce i minuti che passano e la protagonista, la modella Edie Campbell, interpreta una nuova femminilità, che non si dà pace finché non ha ottenuto quello che vuole. In un orrizzonte temporale in cui passato e futuro non contano.

Black is the new red. Come insegna anche il mondo oscuro ad alto tasso di erotismo di “50 sfumature di nero”, il cui trailer sta facendo impazzire la rete. Il film è atteso in Italia per il 14 febbraio, giorno di San Valentino, e per andare a vederlo bisognerà indossare qualcosa di nero, appunto.