Come un abito sottoveste

Narciso Rodriguez parla di eleganza e femminilità in una chiave molto personale. Per lui è questione di essere sexy, easy, fluid, e sentire comfort indossando i suoi abiti. Perché le sue collezioni nascono per incontrare le esigenze delle donne, farle sentire a proprio agio, renderle belle ed esaltare con raffinatezza la loro femminilità. Solo design che amano la silhouette possono avere successo in questa impresa, come quelli delle sue iconiche sottovesti, gli slip dress che lo stilista declina da giorno e da sera. Per far muovere le donne in modo leggiadro, leggero, aggraziato e trasformare l’abito in una parte del corpo. Immancabili in ogni sua sfilata, li ritroviamo nella collezione autunno/inverno 2016/2017 e in quella per la prossima primavera.

Una linea pensata per la donna metropolitana, che attraverso uno stile fluido trasmette controllo e sicurezza, senza rinunciare a piacere agli altri. È questa magia che mette d’accordo gli opposti che Narciso Rodriguez traduce nelle sue fragranze, scegliendo note che si mescolano con l’aroma della pelle e che firmano una personalità. Tutto merito dell’effetto slip dress, quel piacere di sentirsi avvolta da seta delicata, fresca e sensuale, attributi unici di questo tessuto quasi impercettibile che diventa una seconda pelle.

Giocando con la sensazione di sentirsi nude, Narciso Rodriguez ha catturato nella sua ultima fragranza, NARCISO eau de parfum poudrée, quell’essenza estremamente sexy, ma contemporaneamente discreta che hanno gli abiti sottoveste delle sue collezioni. Perché coprono, ma rivelano. Hanno un’intensa sensualità che non eccede mai. Esattamente come la sua ultima creazione olfattiva, un profumo morbido e avvolgente nel cuore, con muschio poudré abbinato a gelsomino bianco e rosa bulgara, reso leggero e evanenscente da accenti legnosi di vetiver, cedro bianco e nero. Un’impronta di femminilità allo stato puro è evocata anche dal flacone dai toni nude, che richiamando la nuance della pelle del corpo, trasmette la delicatezza di una carezza profumata.

