Come una carezza notturna, Le Nuit Tresor

Come un abbraccio ardente di due persone che si amano. Come il nuovo filtro d’amore del 21esimo secolo. Come il nuovo Eau de Parfum Caresse La Nuit Tresor di Lancôme.

Composto da materie prime rare, un cuore tenero di Essenza di Rosa, carezza di Muschio Bianco, accordo avvolgente di Fava Tonka, Eau de Parfum Caresse La Nuit Tresor di Lancôme diventa simbolo di un amore intenso e profondo, come una carezza, delicata e femminile.

E se l’amore ha infinite sfaccettature e ad ognuna corrisponde una rosa, da sempre simbolo di Lancôme, il bouquet di La Nuit Trésor si arricchisce di una nuova rosa, tenera e delicata, ma anche carnosa e additiva, avvolta da ingredienti nobili in perfetta osmosi con la pelle.

Il tocco di dolcezza, fresco e setoso della eau, viene rivelato dall’accordo di Muschio bianco. L’essenza di Rosa Damascena viene rinfrescata dall’abbinamento dell’essenza di Bergamotto e accordi di Lampone e Litchi. L’essenza di Bacche Rosse offre alla fragranza un tocco di carattere. Abbinamenti gourmand che sublimano la pelle.

Il jus finale di questa nuova eau a firma di due celebri nasi, Christophe Raynaud e Amandine Clerc Marie, è luminoso e frizzante… estremamente seducente.

…Seducente come il flacone gioiello. Tagliato a punta di diamante, il flacone è ispirato a quello di Trésor del 1952, in vetro sfumato di rosa.

In esclusiva da Marionnaud. Prezzo indicativo al pubblico: 30 ml 65 euro / 50 ml 94 euro / 75 ml 120 euro