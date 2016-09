Lo spot di #MyBurberryBlack secondo Lily James

«La donna #MyBerberryBlack è sexy perché è sicura di sé, sta bene nella sua pelle e si sente libera e potente. C’è una certa oscurità nel suo personaggio, ma anche un’attitudine al flirt», così Lily James, la Cinderella di Kenneth Branagh per Disney, racconta della seduttrice al crepuscolo che interpreta nella campagna di #MyBurberryBlack, la nuova fragranza della maison made in UK.

«È un aroma così potente che mi fa tornare alla memoria ricordi, luoghi». Raccoglie i profumi che si sprigionano nell’aria quando un giardino londinese è colpito da un acquazzone. Una sensazione di travolgimento dei sensi che possiede come per incanto.

Questo vigore sensuale racchiuso in un flacone è quello che ha percepito anche Lily sul set dello spot. «Il giorno in cui abbiamo girato il video Mario (ndr. Testino) mi ha dato tanta energia, mi ha fatto sentire sicura e eccitata per il ruolo che dovevo interpretare. Tanto che mi è bastato indossare il trench nero, truccarmi, pettinarmi e spruzzarmi il profumo per abbandonare il copione. Mi sono lasciata andare. La chiave di tutto è stato il singolo di Duffy “I put a spell on you” che ascoltavamo a tutto volume nello studio, mi ha del tutto travolta. Ha creato il vibe giusto che mi ha permesso di abbandonare il personaggio e far venire fuori la vera me, ma più dark e sensuale».

La magia di #MyBurberryBlack, come una pozione che fa emergere l'autentica indole seduttrice di ogni donna, è merito del suo bouquet di gelsomino scaldato dal sole, nettare di pesca e un tocco di rosa. Il raffinato accostamento finale con patchouli ambrato rende il tutto un esplosivo concentrato di fascino misterioso.



