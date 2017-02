Cinquanta sfumature di Zadig & Voltaire

Se c’è un brand che ha reinterpretato il significato di femminilità, quello è Zadig & Voltaire. La griffe parigina fondata da Thierry Giller, con la direzione artistica di Cecilia Bönström, ha una sola regola: quella di non avere regole. Qualsiasi cosa si indossi rappresenta uno stile di vita, una sensazione di libertà nel mixare i capi, rendendoli personali.

Certo è che non è facile portare con nonchalance lo stile Zadig & Voltaire: è parte del DNA. O lo possiedi, oppure no. Rock, arty, parigino, un po’ vagabondo ed elegantemente ribelle: This is Zadig!

Anche le fragranze, This is Her! per lei e This is Him! per lui, infrangono i codici della profumeria. I jus condividono la nota di sandalo, firma olfattiva del brand. I due flaconi sono divisi, come infranti, e rappresentano due alter ego, in bianco e nero. Per chi conosce bene la griffe non sarà difficile intuire le sue cinquanta sfumature, fatte di libertà, attitudine rock, dettagli in pelle, teschi e cashmere leggerissimo.

Per chi ancora non lo conoscesse, invece, ecco un vademecum nella gallery in alto che aprirà le porte del brand di easy luxury più cool del momento. Il suo manifesto? La moda come dichiarazione, l’arte come ispirazione.