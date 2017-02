Profumi: il gioco delle coppie

Agrumato con agrumato. Minimal con minimal. Audace e spregiudicato con la sua anima gemella. L’abbinamento giusto tra i profumi di lui e di lei è il risultato di sensazioni provate e provocate.

Come nella vita le coppie nascono per comunione di intenti o per attrazione di opposti, così nel mondo olfattivo le stesse regole guidano nella scelta delle note maschili e femminili che convivono in perfetta armonia. Se avete in mente di regare una fragranza per San Valentino vi aiutiamo nella scelta.

1. Affidatevi alla garanzia di un brand, che ha una sua firma olfattiva inequivocabile, manifesto di uno stile e di un’attitudine, di un vero e proprio stato mentale che lui e lei adottano come un abito o un accessorio che indossano per definirsi e mostrarsi al mondo.

2. Cercate fragranze dallo stesso cuore, l’anima della composizione, quella che si rivela dopo le prime note che abbagliano come un saluto di benvenuto, per poi lasciare spazio all’anima pulsante, che definisce la fragranza. Ci sono fragranze per lui e per lei che procurano le stesse sensazioni, perché costruiscono la stessa aura attorno a una persona. La regola per sceglierle è ascoltare il corpo e la mente e interpretare le sensazioni di benessere che procura.

3. Scegliete la versione per lui e per lei della stessa famiglia olfattiva. Orientale speziata, dai profumi lussuosi, sexy; fruttata floreale, la più varia che descrive mood diversi, dall’elegante al puro fino ad arrivare al seducente; fresca agrumata, che raccoglie profumi dalle note trasparenti, pulite, per l’anima green, o semplicemente sportiva, ma anche per i più formali; infine la famiglia legnosa, per le personalità assertive e resilienti, dalla resistenza difficile da scalfire.

4. INFINE LA REGOLA D’ORO È : la fragranza dell’uno deve procurare piacere all’altra e viceversa. Perché è un’estensione della personalità e come tale deve essere associato a tutto quello rappresenta il partner.