Perché ci innamoriamo (almeno una volta nella vita) di un musicista

Tra le cose che accomunano le donne di tutte le età non manca mai la storia con il musicista, la wannabe rock-star, il dj o lo strimpellatore di qualsiasi genere, che pur se sostenuto dalla paghetta di famiglia, si distingue per la sua anima artistica.



Se parlate con amiche, colleghe, sconosciute ognuna vi saprà raccontare di quella volta al liceo o all’università in cui è stata una groupie. Nascosta dietro l’amplificatore del suo eroe da palco, si sentiva pervadere da un brivido che risaliva dalla schiena al semplice sguardo dell’eletto. Come se magicamente questi fosse capace di scatenarle il desiderio senza bisogno di contatto fisico. La chimica della chiave di violino.

Darwin avrebbe dovuto considerare nell’evoluzione della specie il fascino incontestabile di questo esemplare. Una costante che si tramanda di generazione in generazione e che ha visto donne come Anita Pallemberg, Bianca Jagger le ladies dei Rolling Stones, Bebe Buel, la madre di Liv Tyler e non ultima Chiara Ferragni cascarci.

L’influencer da jetsetter con l’high-life a Los Angeles si è trasformata in una groupie che si è esaltata per il concerto di Capodanno a Bari di Fedez e che ha scelto di trascorrere le vacanze di Natale con il fidanzato e il suo entourage. Fabio Rovazzi è volato da Lambrate a Los Angeles per condividere momenti di #cucciolanza con la coppia FF.

Ma che cosa scatta in una donna quando diventa una gattina da stage, un po’ geisha e un po’ musa? È conquistata dall’intrigante prospettiva di vivere una vita senza orari, di eccessi, di avventure on-the-road? Dalla speranza che chi sa leggere gli spartiti abbia anche una certa sensibilità, un contatto preferenziale con i sentimenti, le passioni, i ricordi, insomma che sia più poetico di un broker finanziario? Dal desiderio inconscio di sentirsi dedicare una canzone? Forse sì.

Alzi la mano chi almeno una volta non ha ceduto al richiamo dell’universo che ruota intorno alla musica. A quello stesso potere di seduzione primordiale che si ritrova in profumi dal pedigree rock come This is Him! e This is Her! di Zadig & Voltaire. Dal mix inconsueto di note contrastanti, gelsomino, pepe rosa e dal cuore caldo alla vaniglia e alla castagna per lei, oppure incenso, pompelmo, pepe nero con la vaniglia nel cuore e un fondo di saldalo per lui, sono fragranze dal DNA libero e disinvolto.

Il segno distintivo di chi ha un’attitudine stropicciata, ribelle ma incurabilmente sexy, di chi vive la vita all’insegna della libertà, dell’attitudine casual chic, di chi è capace di scatenare il desiderio con un’allure arruffata, selvaggia e intrigante, e di chi ha la magia di far vibrare le corde giuste con qualche inaspettato strappo alla regola. Ma soprattutto di chi è un’inguaribile groupie nell’anima.