Perché regalare un profumo a Natale

Lo ha scritto Patrick Süskind nel suo bestseller Profumo, a proposito di Grenouille dotato di un olfatto sovrumano, ma privo di un proprio odore, che senza profumo si diventa incapaci di provare qualunque sentimento umano.



Per Natale l’augurio che chiunque vuole fare ai propri cari è esattamente l’opposto. Condivisione, compassione, empatia, gioia e tanta tanta emozione, tutti sentimenti da trasferire secondo lo spirito delle feste attraverso un dono capace di racchiudere questo e di più.

Perché la scelta di un profumo è un regalo intimo e personale, guidato dai tratti di una personalità e destinato a diventare complemento indispensabile di un’attitudine.

Da quella minimale e concettuale rappresentata dalle fragranze del genio giapponese Issey Miyake, che con le sue Eaux ha dato un profumo al liquido vitale. A quella autenticamente rock di chi apprezza il duo This is him! This is Her! di Zadig & Voltaire. Il brand cult delle fashion connoisseur dall’anima rock e indisciplinatamente cool.

Per chi ha uno stile elegante, sofisticato, dal fascino e dalla luminosità di preziosi tessuti couture, Le Parfum di Elie Saab sono un must-have. Vero lusso olfattivo in un flacone, radiosità femminile ispirata a momenti magici scanditi dalla luce nelle 24 ore, fino ad arrivare a un concentrato di pregio nella versione Eclat D’Or di Elie Saab, la fragranza in edizione limitata che il couturier ha regalato alle donne per il Natale 2016. È couture anche L’Eau de Parfum Azzedine Alaïa, prima creazione olfattiva dello stilista e alchimista magico di abiti da red carpet.

Un regalo cult per eccellenza sono le fragranze best-seller di Narciso Rodriguez, for her in tutte le declinazioni e NARCISO, concentrato di femminilità per antonimasia. Piacciono a prescindere da tutto e dalle fasce d’età. Perché come i must-have del guardaroba, dal little black dress allo slip dress, non possono mancare nel bodouir di una donna. Un bersaglio centrato sempre.