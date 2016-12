Viaggio natalizio in una Roma inaspettata

La Città Eterna ha sempre qualcosa da offrire, qualche scorcio da scoprire, qualche esperienza da regalare. Evitate i percorsi più turistici, fatevi conquistare da sapori inaspettati. Vivete l’arte in modo più esperenziale e raccogliete i profumi della città che potrete portarvi via nella memoria olfattiva e non solo. Perché per vivere la capitale in un altro modo vale il detto “When in Rome do as the Romans do” e allora dimenticate di essere turisti e prendete una pausa durante le vacanze natalizie per guardare la città con altri occhi.

1. L’ARTE: tante le mostre nel periodo tra Natale e Capodanno, ma se avete un cuore internazionale e che si emoziona non potete perdere LOVE. L’arte contemporanea incontra l’amore, fino al 19 febbraio 2017 al Chiostro del Bramante. Una delle più grandi rappresentazioni dedicate al sentimento agognato, vissuto, provato, desiderato, perduto, conquistato, incompreso da tutti, che sarà fruibile a 360 gradi con opere instagrammabili con l’hashtag #chiostrolove. Tra gli artisti contemporanei internazionali Vanessa Beecroft, Francesco Clemente, Nathalie Djurberg e Hans Berg, Tracey Emin, Gilbert & George, Robert Indiana, Ragnar Kjartansson, Yayoi Kusama, Mark Manders, Ursula Mayer, Tracey Moffatt, Marc Quinn, Joana Vasconcelos, Francesco Vezzoli, Andy Warhol, Tom Wesselmann.

2. LA CUCINA: non solo sapori tipici, Roma è cosmopolita e lo dimostra l’arrivo in città del colosso della ristorazione asiatica, Zuma, alla sua decima filiale nel Palazzo Fendi in Via della Fontanella di Borghese. Il posto migliore al mondo dove assaporare il black cod dal cuore tenero. Attesissima anche l’apertura del tempio del gusto orientale, Le Asiatique, il 17 dicembre. Un labirinto di sei stanze con opere d’arte che rimandano alla cultura orientale, come il grande kimono realizzato con francobolli e esposto anche al museo di Shangai. Il ristorante di 300 mq in un bellissimo palazzo settecentesco offre cucina asiatica contaminata da ingredienti mediterranei, da accompagnare con una selezione di sakè e distillati da non perdere.

3. I PROFUMI: la celebre profumeria CampoMarzio70 è un pit-stop imperdibile e indispensabile per riprendere energia. Potrete trovare chicche olfattive non disponibili ovunque. Come la linea PARCO1923, ispirata alle piante millenarie del Parco Nazionale D’Abruzzo. Dal packaging verde bosco e l’inconfondibile logo che ritrae l’Orso Bruno Marsicano, è un cult per conoscitori. La linea che già include una eau de toilette, profumo d’ambiente e sapone si completa con una candela che sprigiona aromi rari, il maggiociondolo, le bacche di ginepro, il caprifoglio e al ginestra odorosa che si sposano con gli effetti benefici di angelica selvatica, giaggiolo, muschio e faggio. Un regalo da fare e da farsi per trascorrere le serate invernali perdendosi nel profumo di piante magiche. Con l’acquisto di ogni prodotto, contribuirete alla donazione di 1 euro per preservare il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise.

4. I GIOCHI: donateli al mercatino natalizio lontano dal caos metropolitano nel Luneur Park, dove ha aperto il Villaggio Natalizio dall’atmosfera nordica. Qui un pensionato, Guido l’aggiustagiocattoli, riparerà il riparabile per regalare ai bambini più bisognosi un balocco per Natale. Un evento per adulti e piccoli all’insegna dello spirito di condivisione natalizia.

5. LA MUSICA: due date per Daniele Silvestri il cantautore romano stropicciato che il 27 e il 28 dicembre sarà alle 21 in concerto nella Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica. Si esibirà nelle sue acrobazie musicali che lo vedono passare agilmente dal rock alle ballate, dall’elettronica alla canzone d’autore, ma con un unico stile inconfondibile, il suo.

6. Il TEATRO: non la solita interpretazione ma una più audace e dissacrante, contemporanea e rockettara, isterica e rivoluzionaria è Natale in Casa Cupiello, la commedia reinventata dalla regia di Antonio Latella, che sarà al Teatro Argentina di Roma dal 20 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017.