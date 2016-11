La nota rock

Lasciare una scia potente e distintiva è il sogno di ogni appassionato di moda e fragranze. Riuscire in questo intento non è immediato, è un po’ come quando un artista vuole scrivere una canzone che verrà ricordata nel tempo. È proprio da una nota inaspettata, inedita, azzeccata che il look sta in piedi. Prendiamo per esempio un maglione invernale o un classico blazer. Tutti lo indossano, ma chi veramente riesce a dargli un twist, una rilettura diversa dal solito, è considerato un trendsetter. Come abbinare un pull avvolgente con un pantalone di pelle, e personalizzare l’outfit con un chocker in velluto per gridare al mondo la propria libertà di espressione. O ancora vedere un uomo con una giacca rigorosa accostata a un paio di anfibi edgy. Fa subito rock.

Questa è l’idea che rende il brand parigino Zadig & Voltaire uno dei pionieri dello stile casual con una marcia in più, grazie al mix tra silhouette classiche e attitude “vagabonde”.

Lei, in bianco, vera, elegante e parigina nel DNA, ama vestire di seta e avvolgersi nel cachemire. Una giovane bellezza che lascia una scia disinvolta e fresca, floreale ma inaspettata. Un po’ spezzata grazie al gelsomino sambac illuminato da bacche rosa, e dalla dolcezza inedita della crema di castagna unita al benzoino. Chi sceglie questi ingredienti è una jeaune fille libera come il look che indossa, vellutato e rock perché imprevedibile.

Lui, in nero, gentleman di carattere, ama infrangere i codici classici senza uscire troppo dalle linee. Un uomo dall’istinto selvaggio e dallo spirito libero, che cammina sicuro come fosse un eroe moderno, pieno di fascino. Lascia una scia emancipata, infrange i codici della profumeria con un incenso speziato di pompelmo e pepe nero. La virilità viene enfatizzata da un’anima sensibile, imprevedibile quasi, di vaniglia. L’unica regola per lui è non avere regole.

Lei e Lui sono il classico esempio degli opposti che si attraggono. Come la castagna e il benzoino, il pompelmo e la vaniglia, ma che condividono le stesse passioni, l’amore per la libertà e lo stesso cuore olfattivo: un sandalo legnoso, firma riconoscibile di This is Him! e This is Her! della griffe arty parigina.