Happy office: come rendere l’ufficio un luogo felice

Nell’interiore design uno dei trend più esplorati di recente è quello di dare un emo-boost ai luoghi di lavoro, per renderli spazi piacevoli sempre più vicini a quelli casalinghi. Quindi comfort, benessere emotivo, soddisfazione diventano valori chiave per aumentare la motivazione e la produttività.

Gli esempi meglio riusciti di happy office sono quelli realizzati negli head-quarters del gigante Google, che ovunque è presente ha incentrato le decorazioni d’interni su una keyword, simbolo della città che lo ospita. Modelli di gioia e di sentimental workplace è quello di Budapest, con l’acqua, tessuto connettivo della città, come massima fonte di ispirazione che ricorre in ogni dettaglio degli ambienti. Un’idea di Fraphasel Design Studio che riprende la storia e l’anima termale di Budapest e la inietta negli spazi lavorativi interni.

Senza arrivare al totale re-design in chiave emozionale di un ufficio ecco piccoli accorgimenti per lavorare in un ambiente più felice.

LA LUCE

È importantissima e deve seguire i nostri ritmi naturali, essere in armonia con i nostri cicli circadiani. Nei toni del blu più freddi la mattina e più caldi la sera. Per evitare di switchare dalla luce del neon a quella di una lampada da scrivania più avanti si va nella giornata, un’opzione per chi ha un datore di lavoro illuminato è la luce Led programmabile di Ketra che fa tutto per voi. Passa dai colori freddi, a quelli pastello, poi caldi e può essere controllata da un interruttore o da un software attivato wireless.

IL PROFUMO

Il modo migliore per dare una lettura emotiva a uno spazio di lavoro è attribuirgli una declinazione olfattiva. Le fragranze d’ambiente, concordate con i co-worker, possono avere un effetto energizzante e stimolante attraverso il senso dell’olfatto. Secondo il principio del multi-sensory design, che sempre di più viene applicato agli uffici, evocare sensazioni e pensieri che motivano, che fanno sentire felici e danno comfort, aiuta a lavorare in modo più efficiente. Fragranze che inducono all’evasione e al relax, giocando con il ricordo del mare e con il benessere dell’eterna estate, sono quelle di Acqua dell’Elba, sia nelle versioni diffusori d’ambiente sia come fragranze per lui e per lei. Le nuove linea di Eau de Parfum Essenza di Un’Isola, nella declinazione Acqua unisex, Smeraldo per lei e Altrove per lui, hanno questa capacità evocativa potenziata e se indossate sulle pelle si armonizzano perfettamente con un ambiente arredato non solo di computer e scrivanie ma di emozioni.

LE SEDUTE

Piuttosto che buttare al vento, sotto l’aspetto fitness, le ore trascorse seduti in ufficio, con la Wellness Ball Active Sitting di Technogym, il tempo alla scrivania diventa un momento per essere più attivi e rafforzare la muscolatura, l’equilibrio, la flessibilità in più correggere la postura. Senza sostituire, però, la palestra.

LE SCRIVANIE

Per evitare la sensazione di essere seduti tutto il giorno nel posto centrale di un aereo, il peggiore che possa essere assegnato, le scrivanie non devono essere mai infilate negli spazi liberi tra altre due. L’effetto sandwich in ufficio è out. Ognuna deve avere il proprio ambito di azione dove potersi muovere liberamente. Un obiettivo che talvolta diventa difficile da realizzare, data la ridotta metratura di alcuni spazi, ma che deve rimanere un’aspirazione.