Sì, la fortuna potrebbe baciarti e farti vincere il gioco social #ChaseTheGold, che la maison Paco Rabanne lancerà su Facebook, Mercoledì 5 ottobre alle 19.30. Mai dire mai. In palio ci sono profumi, un diamante e un lingotto d’oro, VERO! Esattamente, una gold bar di quelle che si trovano nei caveau delle banche, da fare invidia a zio Paperone. E per metterci su le mani bisogna svaligiare la Banca d’Europa, insieme a Sean O’Pry e Hana Jirickova, i due modelli e volti della campagna di 1 Million e Lady Million Privé di Paco Rabanne, che avranno bisogno del tuo aiuto, con likes, emoticons e commenti, per far saltare i sistemi di sicurezza.



Allora per non farti cogliere di sorpresa, inizia a pensare a quello che faresti con un lingotto d’oro, se dovessi essere proprio tu a riceverlo.

1 - Mi farei un selfie per entrare nell’account Rich Kids of Instagram™.

2 - Lo baratterei con una borsa iconica di Paco Rabanne, la #69 in maglia dorata.



3 - Lo userei al posto dei piatti nei litigi con il mio partner. Tres chic!

4 - Ci farei la spesa al supermercato per vedere la faccia che fanno le cassiere.

5 - Lo fonderei per farne dei gioielli.

7 - Andrei a cambiarlo in euro in banca.

8 - Lo userei come fermacarte o fermaporta o fermalibri.

9 - Proverei ad aprirlo per scoprire se contiene qualcosa, un profumo 1 Million o Lady Million Privé, per esempio.



10 - Lo morderei per vedere se è vero.

11 - Proverei a tagliarlo a fettine per farne fogli dorati per una gold mask, di quelle che regalano instant glow a prova di red carpet.

12 – Lo venderei per fare un viaggio intorno al mondo.

E tu, che cosa faresti con un lingotto d’oro? Lascia il tuo commento.

