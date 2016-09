Piacere, This is Zadig

Lo spirito è quello francese, di quei francesi che amano andare al di là delle etichette. Libero, per infrangere i codici con modernità. Non stupisce perché Thierry Gillier, mente del brand nato nel 1997 a Parigi, abbia mixato, per creare la sua etichetta di moda, due grandi nomi della letteratura parigina: Zadig, l’eroe volterriano dal destino rock, e Voltaire, lo scrittore rivoluzionario che gli ha dato voce.

Risultato: una griffe easy luxury, che strizza l’occhio al cachemire, alla pelle, al jersey e che li mixa in capi basic ma sapientemente studiati, come pantaloni skinny, t-shirt dai messaggi forti, abiti impalpabili, maglie strappate, giacche destrutturate e accessori graffianti. La moda diviene così una dichiarazione e prende l’arte come ispirazione.

Zadig & Voltaire desidera accogliere nel suo universo chi è disposto a infrangere qualche codice, con modernità. Il suo manifesto di moda, se potesse parlare, direbbe di essere se stessi, senza costrizioni. Cecilia Bönström, direttrice artistica del brand lo descrive infatti così: «Zadig è uno stile di vita, una silhouette unica, una sensazione di libertà».

Un mood ripreso anche nelle fragranze, le due novità in casa Zadig & Voltaire: This is Him! e This is Her! Due profumi alter ego – uno maschile e uno femminile – che incapsulano perfettamente il DNA audace del marchio. «Non concepisco la vita senza profumo – spiega Thierry Gillier – Mi piace quando lascia una traccia, afferma una personalità. È un’alchimia tra sé e l’altro».

Un po’ come due amanti che vivono la notte in libertà. Lei e lui, in un gioco di seduzione inebriante.

Nelle note di testa dei jus sono riprese le personalità forti di chi veste la griffe parigina: gelsomino e castagna per lei, note agrumate e speziate per lui. Nel fondo una scia di legno di sandalo. Anche i flaconi di This is Her! e This is Him! si oppongono, uno contro l’altro, rispettivamente in bianco e in nero. Un amore passionale, eternamente rock. Messaggio reso evidente nei packaging arty, dal vetro infranto: una volta uniti sono un tutt’uno. Un design minimalista, ispirato all’arte contemporanea.

I due amanti easy-chic, immortalati nella campagna dal fotografo Fred Meylan e nello spot pubblicitario dal regista Emmanuel Giraud, sono interpretati da due modelli dalle sfaccettature contrapposte: lei, Joséphine Le Tutour, è dolce e disinvolta e lui, Sam Lammar, misterioso e virile.

Nella notte questi due opposti si attraggono e le pelli si cercano, si sfiorano, sulle note della canzone You Belong realizzata appositamente per il brand dal dj Tristan Casara, alias The Avener.

In un’espressione: #ThisisZadig

