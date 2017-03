Dicono, da sempre, che il biondo sia il colore dell’estate per eccellenza. Per chi, come me, è bionda anche in inverno è necessario spaziare, imparando a osare un po’ di più.

Quest’anno, la tendenza primavera-estate ci aiuta e ci invita a osare con tinte che mai avreste pensato di indossare!

Colori capelli primavera estate 2017 ? CINQUANTA SFUMATURE DI BIONDO PIU’ UNA

Dal biondo ghiaccio passando per i colori da provare sono tantissimi!

Dai colori pastello pink effect, fino ai grigi e ai colori più freddi.

E le tendenze primaverili parlano chiaro: nessuna bionda è esclusa! Che il biondo sia caldo o freddo le sfumature possibile sono tutte concesse. Dal rosso al grigio, dal verde al viola.

Le sfumature sono infinite!

TRENDS: Colore capelli primavera estate 2017 tutti i segreti per ottenere un effetto naturale?

Per quanto le sfumature colorate non possano essere naturali, esistono diversi metodi per ottenere un effetto il meno artificioso possibile. Il balayage oppure riflessi a contrasto con tinture casalinghe.

Colori capelli primavera estate 2017: il balayage è una pratica di schiaritura che comporta anche la decolazione per i biondi più scuri (o castani molto chiari). Sul capello decolorato il pigmento colorato prende molto e l’effetto è più evidente!

Per un risultato non definitivo esistono invece i pigmenti che con alcuni lavaggi scompaiono. Questi donano ai capelli riflessi colorati per un tempo limitato.

Il vantaggio dei tonalizzanti è che ogni 3-5 lavaggi il colore scompare e via libera creatività!

Non vi resta che decidere quale colore provare prima: tonalità calde o fredde? Divrete poi decidere quale tecnica utilizzare e il gioco è fatto, avrete i capelli più trendy dell’estate!