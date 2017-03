La rivincita deI leggings “che ti fa bella”

Avete presente quelle mattine in cui vi alzate, vi lanciate in doccia, vi vestite e qualsiasi cosa mettiate addosso vi fa sentire comunque una schifezza? Succede a tutte prima o poi.

Vestirsi e stare bene non è una cosa da poco. È una cosa che pochi sanno fare – alla lettera – però.

Un’idea sul come farci sentire belle, toniche e in forma ce l’aveva sicuramente Undercolors of Benetton quando ha lanciato i nuovissimi leggins Emana®, un cosiddetto indumento-beauty. Merito delle più innovative tecnologie nel campo dei filati in grado di migliorare la tua pelle.

Mai come oggi moda, wellness e beauty sono una cosa sola. È ufficialmente scoppiata la fit dress mania! Non si tratta certo di miracoli, ma è merito dell’avanzata sperimentazione nel campo dei filati, uno dei fiori all’occhiello di Benetton, che da sempre ama scovare nuove fibre, più performanti e più intelligenti. Grazie a Emana® di Solvay, una fibra a base di poliammide, Undercolors of Benetton lancia una linea di fuseaux “di bellezza”.

In pratica, sfruttando la tecnologia degli infrarossi lontani, questo filato utilizza il calore del corpo per la cura della pelle. Grazie ai minerali bioattivi contenuti nel filato, il solo indossare i leggins Emana migliora la microcircolazione sanguigna a livello cutaneo. Il risultato (visibile dopo almeno 30 giorni e con un utilizzo di sei ore al giorno) è una pelle più elastica, levigata e morbida e una visibile diminuzione dell’effetto a buccia d’arancia (diretta conseguenza di una circolazione a livello cutaneo più efficiente).

Godetevi in questa gallery la top chart di leggings, collant e calzini che aiutano a riattivare la microcircolazione, migliorano la tonicità e ci fanno sentire subito molto, ma molto meglio.