Copia gli accessori anni Novanta

Ci sono icone che verranno ricordate per sempre… anche per quei trend che hanno lanciato e che non smetteranno mai di essere di moda. Se anche voi (Millennials incluse) avete vissuto gli anni Novanta come una nineties addicted, ecco che qualche bijoux e accessorio per capelli farà al caso vostro.

In primis la tiara, bling-bling da principessa per anotonomasia riportato in voga da Courtney Love nel 1995. Lei lo indossava con capelli arruffati, slip dress e rossetto rosso smudged. Non meno importante (soprattutto in queste ultime stagioni) il choker: il clan Hadid-Jenner ne ha fatto il suo manifesto di stile, ma di certo non ne è stato il pioniere. Vedi alla voce Natalie Portman nel film Leon o Brenda Welch nella serie tv Beverly Hills 90210.

Poi un cult più di “nicchia”: le margherite in stoffa che Drew Barrymore indossava sui capelli o come fiore all’occhiello, o la bandana che Carrie Bradshaw di Sex & the city (e anche Victoria Adams-Beckham ai tempi delle Spice Girls) amava indossare con outfit coloratissimi. Last but not the least gli orecchini a cerchio, come li portavano le vere top model, da Cindy Crawford a Linda Evangelista, in argento e dalla forma leggermente bombata.

Nella gallery tutti gli accessori che avrete bisogno per un ritorno agli anni Novanta, proposti dal brand Bijou Brigitte con un occhio sempre di riguardo per lo spirito nineties. Nostalgico sì, ma super super cool!