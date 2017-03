Style (r)evolution: il look al tempo dei social

La staticità nell’era della banda larga è vietata. Tutto è veloce, connesso, mobile. Basta un’app per videochiamare dall’altra parte del mondo, uno scroll sui social per vedere la quotidianità delle star di Hollywood. La trasmissione dati no-stop ha cambiato il concetto di distanza e ci ha reso continuamente in movimento, cambiando al tempo stesso il modo di percepire la propria immagine e quindi il look.

Lo smartphone dà infatti la possibilità di fotografarci in momento e i social di trasformare e giocare con la foto con i filtri di Instagram, Facebook e Snapchat, per poi condividerla. Risultato: la bellezza è diventata più democratica e inclusiva e i classici canoni (limiti?) estetici sono sfumati a favore della personalità. Rob Callender, direttore della società di consulenza Futures Company, parlando della Generazione Z sul New York Times ha definito questa tendenza “you-do-you ethos”, la filosofia dell’esprimere il proprio senso dello stile.

Come? Come si vuole, quando si vuole. Oggi nel look tutto è concesso, tutto è “normale” perché la norma di riferimento è la propria personalità. Scegliere il rossetto viola o azzurro, la sneaker metal e i capelli color unicorno va bene, è normale. Come è normale non truccarsi, avere lunghi capelli castani e indossare jeans e t-shirt. Vale tutto perché vali tu. Smartphone alla mano, per essere sempre in linea con il proprio umore e il proprio modo di essere la scelta più coerente forse è proprio continuare a cambiare.

Se ogni generazione ha avuto almeno un look di riferimento – i baby boomers l’hippy, la generazione X il grunge – il nuovo “me-look” o “anti-style look” degli adolescenti di oggi è più vario, “liquido”: c’è una connotazione gender fluid, ovvero uno stile senza definizione sessuale (come ha dimostrato Jaden Smith con le sue gonne), tocchi rock e neo rave (in fondo l’adolescenza è sempre un periodo difficile) e retaggi anni ’90 ereditati dai genitori, la generazione X. Per il resto l’immagine è in perenne trasformazione.

Il normcore, la rivendicazione fashion della normalità, è anche figlio di questo rifiuto di qualsiasi dress code. Ma anche questa normalità non è esente dalla personalizzazione: la t-shirt o il maglione senza pretese del “nonlook” può diventare domani una giacca militare o un top di Kurt Cobain e le sneakers acquistare un platform e una nuance fluo. Dipende da come ci si sente, ma anche più banalmente da quanto si ha voglia di giocare con il look. In fondo la propria personalità è una rivelazione continua, prima di tutto a se stessi: il bello di seguirla è (anche) non lasciare tempo alla noia.