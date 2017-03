Smalti Primavera 2017: quali colori scegliere?

Quali saranno i trend per le nostre unghie durante questa primavera ormai alle porte? Quali smalti scegliere o acquistare? Scopriamoli insieme!

In questa primavera 2017, non si vedranno eccessi, fantasie o nail-art troppo articolate. Le protagoniste di questa stagione saranno tre tipologie di colori molto diverse diverse tra loro e allo stesso tempo molto semplici.

Sicuramente non mancheranno i colori pastello: un vero MUST per questa stagione. Rosa, azzurro, giallo, lilla… tutti colori molto tenui che, come ogni anno, torneranno a colorare e a dare vivacità alle nostre unghie.

Un altro trend che, a mio parere non stanca mai, sarà il nude!

Ebbene sì, se in ogni collezione di abbigliamento troviamo almeno un capo o un paio di scarpe color nude, anche le nostre unghie non vorranno sicuramente essere a di meno. Perciò facciamo spazio a tutte le tonalità nude: rosa, beige, sabbia… facendo attenzione a scegliere quella più adatta da accostare al nostro incarnato per avere un effetto molto raffinato e chic.



L’ultimo trend, ma non per importanza, di cui voglio parlarvi è stato un grande protagonista anche della stagione appena passata. Sì, sto proprio parlando del metal! Visto su tantissime passerella, anche per la primavera 2017 questo finish sarà immancabile: molto particolare ma sicuramente di gran moda.

Come già detto a inizio articolo, per questa primavera niente fantasie e niente nail-art troppo impegnative. Solo un colore ma basta che sia quello giusto. Ce ne sono veramente per tutti i gusti sia per chi ama colori un po’ più classici sia per chi ama osare con un unghia molto più decisa grazie ad un tocco metal.

Voi quale trend preferite? Il mio preferito rimane sempre il nude; con un bel rosa molto chiaro lattiginoso ho come la sensazione che le mie mani siano sempre in ordine e perfette per ogni occasione.

A presto e un bacio,

Alessia