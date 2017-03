Tra la California e la Polinesia voi cosa scegliete?

Se prendete un aereo per la Polinesia, la rotta solitamente prevede di fare uno stop tecnico proprio a Los Angeles, in California. Quindi, perché non visitare entrambe le destinazioni per le prossime vacanze? Ma, a meno che non stiate organizzando la vostra luna di miele, realisticamente parlando una scelta è d’obbligo. Meglio la Polinesia Francese con le sue acque cristalline, pesci colorati e motu ricoperti di palme o la California, da scoprire on the road da sud verso nord, da Santa Monica a San Francisco?

Entrambe le mete sono uno di quei viaggi da fare almeno una volta nella vita e che fanno parte del nostro immaginario, senza mai deludere le aspettative. Lasciatevi guidare dal vostro spirito, perché anche la tipologia di vacanza che si sceglie è lo specchio dello stato d’animo di un particolare momento. Noi per aiutarvi, vi proponiamo i consigli delle ragazze di Donnavventura, il programma televisivo dedicato al reportage di viaggio di giovani esploratrici che comprende anche un diario di bellezza.

POLINESIA FRANCESE

La meta sognata da chiunque, nel bel mzzo dell’Oceano Pacifico. Il viaggio inizia da Taha’a, chiamta anche isola vaniglia, e dal suo giardino di corallo, una striscia di mare costellata da coralli variopinti che fioriscono proprio a livello dell’acqua per fare snorkeling o semplicemente passeggiare. Tutta l’isola è circondata da motu, isolotti di spiaggia che creano delle lagune turchesi . L’itinerario prosegue in catamarano alla scoperta di Raiatea, Rangiroa, Fakarava, Bora Bora, Morea e Tahiti.

«È un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita, perché costituisce un’opportunità unica di entrare in contatto con la natura e con se stessi, di vivere il mare nella sua vera essenza, di ascoltarne i profondi silenzi e gli affascinanti suoni tra avventura, divertimento e relax. Il momento della giornata che preferivo era la sera, quando al sorgere del sole il panorama trasformava i colori e il cielo si imbruniva».

Il beauty case: il sole tropicale espone la pelle al rischio scottature, e l’ideale è applicare una protezione waterproof che resista ai continui dentro e fuori dall’acqua. Il prodotto must have che le protagoniste di Donnavventura hanno portato con sé è la crema protettiva di Shiseido Expert Sun, dotata della tecnologia Wet Force, capace di potenziare l’efficacia del filtro solare a contatto con acqua e sudore.

CALIFORNIA

La prima tappa è Santa Monica e la sua Venice Beach, poi una toccata e fuga a Malibu, Beverly Hills e via verso nord in direzione Santa Barbara, l'”American Riviera”. Vale la pena visitarla in occasione del Veterans Day, quando vengono organizzate cerimonie commemorative, e una parata cui partecipano i corpi militari dell’esercito seguiti da una sfilata di pin up, boyscout e auto d’epoca. A Santa Barbara è d’obbligo gustare i prelibati granchi californiani in uno dei ristoranti del molo e fare un giro in State Street, la via del centro dove respirare atmosfere coloniali. Un luogo speciale proseguendo verso nord è Flag Is Up Farm di Monty Roberts, l’inventore della tecnica di addestramento resa celebre dal film “L’uomo che sussurrava ai cavalli”. Lasciato il ranch l’itinerario continua in direzione Carmel by the Sea e Monterey. Ultima tappa americana è la più europea delle grandi città, la meravigliosa San Francisco.

«I viaggiatori hanno sempre aspettative molto alte sulla California, alimentate dall’immagine che il cinema, la televisione, la musica e i libri restituiscono da secoli. Ma la forza di questa regione degli Stati Uniti è di riuscire sempre a confermarle, o addirittura, superarle. Stupisce per i suoi panorami, dalle bellezze naturali marine ai grandi parchi, per la sua storia e allo stesso tempo la propensione al futuro: è qui che il mondo è stato rivoluzionato con l’informatica, il web e i social network. Ammalia per i suoi colori, i suoi tramonti sull’oceano, le sue strade pulite. Camminando per le sue vie mi sento leggera, mi viene voglia di buttarmi in acqua a fare surf o passeggiare con un frappuccino di in mano. Ed ecco svelato il segreto della California: fa sentire bene e a proprio agio i suoi visitatori e dà loro l’impressione di essere parte di un immenso set cinematografico».

Il beauty case: Los Angeles la parola d’ordine è essere impeccabili. L’alleato di bellezza da portare con voi per compensare gli effetti di cambio di fuso orario, clima e alimentazione è il fondotinta Synchro Skin di Shiseido, luminoso e opaco allo stesso tempo, coprente ma leggero sulla pelle. Si incronizza perfettamente con l’incarnato, tenendo sotto controllo la lucidità, rendendo la pelle liscia come seta e priva di imperfezioni. Mentre per le serata californiane, il make-up deve essere easy. Basta una passata del mascara Full Lash Volume di Shiseido, che moltiplica il volume delle ciglia, le rende più folte, definite e dà profondità allo sguardo.