Quest’anno il mondo Beauty si colora di verde!

Greenery, il colore ormai famosissimo scelto da Pantone come colore dell’anno, è un’autentica ventata di freschezza, una tonalità verde-gialla che rievoca i primi giorni di primavera.Un colore vivo, allegro e vitale, ed ecco che anche il mondo del beauty si tinge di verde proponendo accessori dalle nuance che richiamano la natura. Troviamo le maschere al Tè verde proposte in versione tessuto sia da Sephora che da Tony Moly con la sua maschera I’m Real.

Anche gli occhi si colorano di verde e in commercio si trovano diversi ombretti dalle nuance verdeggianti, come l’ombretto wet and dry di Kiko, un bellissimo verde mela, che se sfumato con tonalità più nude darà un tocco di vitalità agli occhi. Anche Makeup Forever ha proposto un ombretto in cialda di un verde acceso e vivace, così come NYX con il suo eyeshadow “Hot Green”.

La tendenza greenery dilaga anche nella nail art: molti brand hanno già lanciato la propria versione del colore greenery, da OPI a Kiko, da Sephora a Ciaté, fino a importanti collaborazioni, come quella tra Butter London e Pantone.

Le combinazioni sono molteplici, se desiderate una manicure semplice e d’effetto, potete optare per uno smalto greenery dal finish coprente e lucidissimo. Altrimenti per rendere le unghie più glamour, potete applicare sopra alla base verde dei glitter argentati su tutte le unghie o solo su una; infine se volete entrare in vero modo “natura” potete creare nelle manicure a tema floreale, con disegni 3d o patch da applicare su tutte le unghie.

Io mi sono innamorata di questo verde, e voi cosa ne pensate?