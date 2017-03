Se ti senti originale, sappi che stai copiando gli anni ’90

Tutto torna, come ci ha insegnato il filosofo Giambattista Vico con la sua teoria dei Corsi e Ricorsi Storici, quindi i nostalgici degli anni ’90 stiano pur certi di rivedere spuntare i trend che hanno segnato la loro gioventù.

La regola vale anche per quelli che non hanno vissuto i magici anni ’90, considerata l’Ultima Grande Decade, i Millennial di oggi per intenderci, che se si sentono precursori di tendenze, sono invitati a rivolgere un attimo lo sguardo indietro per accorgersi di aver scoperto l’acqua calda! Ovvero quello che li rende diversi oggi e che è stato già visto ieri.

Dal nude look, che ha reso Kylie Jenner il nuovo guru del make-up, di fatto stile signature della giovanissima Kate Moss agli esordi come modella, ai capelli rosa, oggi il nuovo biondo, sdoganati negli anni ’90 dalle sperimentazioni di Gwen Stefani.

E non sono esclusi scatti shock di semi-nudo da postare su Instagram (leggi Fedez e Chiara Ferrigni) o una nuova testa da skinhead per attirare l’attenzione – Kristin Stewart ci ha di recente dato un taglio (rasato). Perché anche l’effetto sorpresa non è esente da Copyright.

Una delle pose di coppia più sexy è proprio dei Novanta, quella di Johnny Depp e Kate Moss per l’obiettivo di Annie Leibovitz, così come il territorio delle donne con shaved head è stato presidiato per prima, nel 1990, da Sinead O’Connor.

Insomma, quello che è vecchio è nuovo e per fortuna a ispirarci o a farci sognare ci sono state le Spice Girls e il loro Girl Power, la favola romantica di Pretty Woman, il memorabile ballo di Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction e Glamour Italia, nato nel 1992. Diventata la style guide nelle scelte eclettiche tipiche di quegli anni, ancora oggi continua a farlo in un’era in cui il pick & mix è la regola. Quindi rewind & reload (riavvolgi e ricarica) e sfoglia i trend di ieri e di oggi della nostra gallery.