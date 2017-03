Contrasti, energia, joie de vivre: il Manifesto della donna Zadig & Voltaire

Ph.: Zadig & Voltaire / Shiseido Press Office

20 anni non sentirli. Zadig & Voltaire festeggia un ventennio di stile nel segno del “rock and roots”, e lo fa sfilando a New York, nel quartiere artistico di Chelsea. È proprio qui che ha scelto di presentare i 45 look della collezione Autunno/Inverno 2017/18, in una location volutamente grezza in cemento e travi a vista. Perché?

Perché anche se parigina nel cuore, la donna Zadig è internazionale. Il suo stile apparentemente informale è il suo tratto distintivo in giro per il mondo, in particolare nella grande Mela. Megalopoli per eccellenza, da sempre città faro per la creative director Cecilia Bönström, affascinata dalla sua effervescenza creativa. E poi perché Thierry Gillier, presidente del marchio, è un appassionato collezionista d’arte, e ha voluto proprio questa cornice effervescente.

Per la prima volta, durante la sfilata sono stati presentati anche dei look uomo e il brand ha inaugurato la sua “See now, buy now “, rendendo possibile ordinare direttamente alcuni capi durante lo show. Vent’anni dopo la nascita di Zadig & Voltaire, un nuovo capitolo nella storia del marchio. Eppure, il suo inconfondibile MANIFESTO resta sempre lo stesso.

Ve lo sveliamo qui con delle parole chiave che raccontano la collezione.

NEW YORK. Una città cosmopolita che riflette al 100% lo spirito di Zadig & Voltaire.

ENERGIA e JOIE DE VIVRE. Che si riflette in un look riconoscibile, che mixa sempre sport&rock.

COOL & CHIC. Sempre. L’effetto è quella meravigliosa nonchalance magnetica e sexy della donna Zadig.

CONTRASTI. Il confronto, la tensione, la rottura che vince sempre. Quelli tra tessuti, colori, nel mescolare la lingerie leggerissima e nude ai tessuti pesanti come la lana e a capi military. Quello che irrompe nel make up, con ombretti fluo “spalmati” effetto pennellata che contrastano con incarnati perfetti e puliti. I beauty look sono stati messi a punto dall’International Make up Artist Dick Page per Shiseido, creati con la nuova versione opaca degli ombretti in crema Shiseido Shimmering Cream Eye Color.

TENSIONE. Tra maschile e femminile, che riflette il mondo di oggi. Un paradosso super contemporaneo.

AUTENTICITA’. Quella che va oltre la moda, un’attitudine vera, reale, genuina.

MOVIMENTO. La donna Zadig non si ferma mai.

ACTIVE. Alterna sneakers ai tacchi, pants oversizeal blazer. C’è sempre un tocco sprint.

CHELSEA. E le sue gallerie di arte contemporanea. La donna Z&V ama la creatività.

LUCE. Neon, riflettori, nelle atmosfere che sceglie. Ma anche perché volente o nolente lascia sempre il segno e non passa mai inosservata.

ROCK. È nel suo dna. Pelle, bikers e catene non mancano mai. I gioielli in passerella sono stati creati da Annelise Michelson.

COLORE. Pop e dirompente, lo ritrovi dal look al make up. Il color-block sulle palpebre sembra uscito da un’opera di Warhol, i tocchi di giallo e di fucsia arrivano sui pull e le nuance vitaminiche trasformano perfino i camouflage.

LOVE. Per la vita, per la moda, per sé stessi. È il fil rouge di tutto, senza quello non si va da nessuna parte.

TIMELESS. Sono capi senza tempo. Li indossi oggi, li porterai con te domani. Non c’è stagione nel guardaroba Zadig. Every time, every day.

MUSA. Questa stagione è Carolyn Bessette-Kennedy, regina del minimalismo chic newyorchese. In passerella, anche Jamie Bochert, Hailey Baldwin, Presley Gerber e Anwar Hadid.

LIFE. REAL LIFE. NATURALLY. Una donna sicura di sé, intraprendente, che sfoggia charms portafortuna, crea, si diverte, vive!

E tu, quanto sei Zadig da uno a dieci?