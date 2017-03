Piercing al capezzolo, da gesto ribelle a dettaglio (sexy) di stile

Il seno? Sempre più rock! Sebbene l’origine “estetica” del piercing al capezzolo venga fatta risalire all’epoca tardo vittoriana – pare che fra le signore inglesi fossero divenuti di moda i cosiddetti bosom rings (anelli da seno) allo scopo di aumentarne la forma, come rimedio contro il capezzolo introflesso, ma anche per scopo erotico – è soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta del XX secolo che il nipple piercing si diffonde quale pratica anticonformista, provocatoria e sessualmente trasgressiva nell’ambito delle culture punk, goth e industrial.

Da quel momento in poi, vari personaggi undergroung della scena musicale internazionale scelgono di farne un proprio tratto distintivo: da Axl Rose a Lenny Kravits, da Tomme Lee a Dave Navarro, ma

il passaggio dal palcoscenico alle passerelle è breve: il piercing al capezzolo inizia a diffondersi anche nella moda, dove top model lo esibiscono in fotografie di nudo o sulla passerella, indossando abiti che lasciano intravedere il seno “forato” scoperto.

Resta tuttavia un fenomeno legato ancora ad ambiti piuttosto circoscritti, come quello artistico-musicale e modaiolo. Bisognerà attendere infatti, l’epoca attuale, perché il nipple piercing riemerga come fenomeno pop di tendenza, grazie soprattutto a celebrità come Kendall Jenner e Rihanna, Bella Hadid e Amber Rose, che ne hanno fatto un nuovo dettaglio di stile nell’ambito dei loro look improntati su un fascino sensual chic.

Già altre celeb in passato avevano sposato questa scelta “trasgressiva”, a partire dalla cantante Christina Aguilera, con piercing ai capezzoli, sulle orecchie, sulla lingua e anche sulla vagina, quale gesto di ribellione verso se stessa all’epoca di Dirrty. Nel tempo, li ha tolti tutti tranne uno: quello sul capezzolo destro. Famosa per il suo “anellino” anche Nicole Ritchie, figlia del cantante Lionel: alcuni anni fa, fece scattare un allarme all’Aeroporto Internazionale di Reno-Tahoe oltrepassando un metal detector con il suo nipple piercing!

A detta di Brian Keith Thompson, artista del piercing in voga fra le celeb, intervistato da Refinery29.com, pare che il piercing al capezzolo sia attualmente molto ricercato perché rappresenta un elemento personale e distintivo che si può scegliere di condividere soltanto con chi si desidera. E che peraltro si può nascondere facilmente! L’ideale per le donne? Averne solo uno, due invece per gli uomini. Puntando sempre, possibilmente, sulla scelta di metalli sofisticati, come l’oro rosa.

Ma quali sono le motivazioni che spingono a questa pratica? Da un lato rappresenta certamente un gesto di ribellione, una rottura degli schemi, l’emblema di una propensione alla trasgressione. Non è da escludere però la forte liaison con l’erotismo. Pare infatti che l’eccitazione sessuale creata dalla stimolazione del seno e dell’areola venga sensibilmente aumentata dalla presenza di un piercing sul capezzolo.