Ritorno al futuro

Mi spiace un po’ dirlo perché sono una di loro, ma i Millennials sono quasi cosa vecchia. La Generazione Y, con la sua voglia di condividere, farsi notare ed esprimere un’identità (all’apparenza) individuale, sta piano piano per essere sostituita dal manifesto della Z.

Chiamateli come volete, Centennilas, iGen o Plurals, ma i post-Millennials stanno per lasciare un’impronta molto più significativa dei cugini (gli Y) e dei genitori (gli X). Nati tra il 1995 e il 2010, gli Zeta rappresentano già un futuro più pragmatico, intraprendente e tecnologico. Loro infatti non nascono davanti alla televisione ma con un iPhone in mano, riescono già a digitare i tasti di uno smartphone per vedere un video su YouTube prima ancora di saper leggere o scrivere e preferiscono scambiarsi messaggi veloci, che spariscono dopo poche ore, piuttosto che apparire su piattaforme digitali solo per farsi notare. La voglia di condividere l’hanno sostituita con il verbo fare, preferiscono l’online all’offline, sono più disillusi rispetto alle generazioni precedenti e credono alla soddisfazione personale e a un lavoro che rispecchi la loro identità. Qui il loro manifesto.

Facebook (seguito da Instagram) non è più il social network più in voga. Gli under 18 lo hanno “messo da parte” per favorire Snapchat, Vine e Whisper. Il perché è semplice: a loro non interessa postare foto o status che “restano lì”. Loro preferiscono scambiarsi idee e messaggi veloci, senza lasciare impronte. Questo è un punto a loro favore, anche in prossimità di un colloquio.

Ci sono cose che danno per scontate, e che gli over spesso non comprendono con facilità. Come parlare con gli emoji o mandare un messaggio di sei secondi su Vine (la videochat di Facetime). O ancora, conoscere l’importanza del wellness: la marmellata per esempio è più genuina se fatta in casa, lo sport va fatto perché fa bene.

Sono veloci, pratici e creativi. Non inseguono più “il sogno”, e sanno che se vogliono qualcosa lo devono realizzare da soli rimboccandosi le maniche. Forse per le troppe crisi economiche che hanno vissuto in seconda persona, o la difficoltà dei loro genitori a interfacciarsi con la realtà lavorativa gli hanno fatto capire una cosa: devono fare qualcosa di loro e per loro, in privato. Vedi Tavi Gevinson, fondatrice di Rookie Magazine, la “sgobbona” Alex protagonista della serie tv Modern Family, l’attivista cinese Joshua Wong, o le youtuber che diventano guru dando semplici consigli di sopravvivenza, come le situazioni alla “Mamma ho preso un brutto voto” o “Allarme San Valentino” che ci ha fatto vivere l’italianissima Sofia Viscardi.

Se il grunge indossato dai genitori era un manifesto generazionale, gli Zeta lo fanno loro perché è semplicemente cool. Tutto torna di moda. Personalizzazioni su t-shirt, borse e gioielli, pins and patch, total look denim, comfort à gogo, accessori e dettagli metal che lasciano il segno. Anche le sneakers con platform, che le ragazze anni Novanta indossavano perché le Spice Girls le avevano elevate a trend per eccellenza, tornano alla ribalta più slim nella forma, e acchiappa flash da street style perché semplici nell’insieme, ma vistose perché metallizzate e nella palette di colori fluo.

Vogliono esprimere la loro opinione, in ogni campo: lavoro, social network, moda e bellezza. Chi lo ha detto che un maglione è bello solo perché un designer dice che è bello, o che gli occhiali da sole sono più fighi di quelli da vista? O ancora perché anche un difetto non può essere un simbolo d’identità, o perché i capelli nei colori dell’arcobaleno o un rossetto dark non possono essere normali vezzi femminili come i colpi di sole o un red lipstick?

Conclusione: Tutto per la Generazione Z è spontaneo, non c’è niente di artefatto. Se loro vogliono indossare una sneakers fucsia e metallizzata, i capelli color blorange, un septum al naso o una shade nera sulle labbra è perché in quel momento vogliono realmente indossarlo. Della serie: niente look acchiappa click da postare su Instagram o Facebook, gli Zeta sono cool perché progressisti.