Cara vecchia sedia addio. Niente più giornate trascorse incollate alla sedia, davanti al pc o in riunione con il capo, con il risultato che, a fine giornata, si torna a casa con un fastidiosissimo mal di schiena. È arrivato il momento di cambiare e di scegliere tra le sedute alternative da ufficio quella che meglio si adatta alle proprie esigenze. In piedi, sulla palla o accovacciate. Qualunque posizione sceglierete, il vostro fisico ringrazierà.

Standing desk

Lavorare in piedi è la tendenza lanciata, già da qualche anno, dai giganti del tech nella Silicon Valley e che sta conquistando sempre più lavoratori. Si tratta di postazioni, simili a banconi di un bar, grandi quanto basta per sistemare il monitor del pc che comprendono un ripiano più basso per la tastiera. A differenza delle tradizionali scrivanie, possono essere regolate in altezza e donano numerosi benefici. Stare in piedi, infatti, aiuta a mantenersi attivi per l’intera giornata, facilita la digestione e aumenta l’attività metabolica, il che vuol dire che si consumano più calorie. E se all’inizio sarete guardate con sospetto da qualche collega refrattario ad abbandonare la sedia, potete sempre rispondere che allo standing desk lavoravano personalità del calibro di Winston Churchill, Virginia Woolf e Ernest Hemingway.

Squat desk

Avete presente il ranocchio? La posizione da assumere per lavorare allo squat desk è proprio quella. Il piano da lavoro è, infatti, molto basso, qualche decina di centimetri dal pavimento, e costringe a stare accovacciati sulle proprie gambe.

Fitball

Non solo in palestra, la fitball è stata sdoganata anche in ufficio al posto di sedie, a volte scomode, e può essere un valido antidoto contro il mal di schiena. Stare sedute sulla palla impone di tenere il busto eretto, non avendo lo schienale a cui appoggiarsi, e fa lavorare i muscoli addominali che ci permettono di mantenere l’equilibrio. Chi non ha tanta dimestichezza con la fitball, può iniziare con la ball chair. La palla c’è sempre ma è fissata in un apposito sostegno.

Sedia svedese

Tra tutte le proposte, è quella meno alternativa e ricorda le sedie a dondolo. La sua caratteristica è proprio quella di avere alla base due archi che non consentono di stare fermi. Inventata quasi 40 anni fa e diventata il manifesto dell’active sitting, la sedia svedese favorisce una continua attività dei muscoli della schiena.