Le tendenze colore per i capelli della primavera 2017

Sarà la luminosità la nuova parola d’ordine imposta ai capelli per la prossima primavera estate, ma non temete: la tavolozza colori con cui sperimentare è ampia, dare libero sfogo alla vostra voglia di sentirvi diverse non è mai stato così semplice.

I biondi andranno dai colori freddi a quelli caldi, dando un nuovo aspetto al solito platino per rendelo più attuale. E sì, anche il bianco diventerà un ghiaccio bollente, con le radici rigorosamente più scure per non rinunciare all’effetto naturale. Le mezze stagioni sembrano essere scomparse anche per i colori, perchè i castani saranno pieni e le schiariture, sempre presenti in vista dell’estate, sembrano abbandonare il podio per far posto a queste novità controcorrente. Ad ogni incarnato corrisponde una tonalità diversa. Per esempio, per le carnagioni algide sono più indicati i castani freddi e per le carnagioni più ambrate, invece, meglio orientarsi su tonalità più ramate, e per quelle medie, sicuramente i castani più caldi.

Ma i colori più decisi rimangono una tendenza importante: dal rosa al turchese, li abbiamo visti sfilare anche in passerella. Certo non sono per tutte, ma le donne che mettono mano ai capelli lo fanno sempre cercando di rendere visibile un cambiamento interiore; se quello che avete in mente è qualcosa di drastico, questa potrebbe essere una valida alternativa. Oppure, potete puntare su vari colori pastello da sfumare come acquerelli. Se qualcuna di voi avesse timore di esagerare, ma volesse comunque accendersi di una luce diversa, può sempre scegliere i prodotti “whashout” che durano solo un paio di settimane.

Anche questa stagione si preannuncia esaltante e piena di novità che mai ci saremmo aspettate. Basta ascoltare l’istinto e lasciarsi sedurre dai nuovi trend di stagione.