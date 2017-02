Behati Prinsloo (e le altre super top model) da Versace

Dopo la rivoluzione femminile di Miuccia Prada è il turno di Donatella Versace. Love, courage, loyalty sono le parole del nuovo manifesto Autunno/inverno 2017-18 della griffe italiana: il potere delle donne è un inno all’unità. La designer lo esprime attraverso messaggi forti, dalle connotazioni urban, che si posano sugli abiti e gli accessori, più rock rispetto alle silhouette da sirena che tanto ci ricordano la Maison Versace.

Per lanciare il suo nuovo manifesto, simbolo di un cambiamento sempre più imminente nella moda quanto nel mondo intero, Donatella Versace si avvale di una squad di super top model: le sorelle Gigi e Bella Hadid, Natasha Poly e Anja Rubik, Amber Valletta e Behati Prinsloo, diventata mamma cinque mesi fa e oggi in gran forma per la passerella milanese.

Anche il beauty look è un manifesto girl power, a tinte strong.

Guido Palau per Redken porta in scena il colore, fluo, grazie a ciocche coloratissime. «La donna Versace è sexy, glamour e anche un po’ grunge. Ho applicato extention colorate, realizzate con cinque colori della gamma City Beats di Redken. Ogni modella ha un colore diverso, scelto in base alla loro personalità, non all’outfit che indosserà in passerella. La texture è semplice, spettinata ad arte, effetto edgy, e per realizzarla ho usato solo il primer Pillow Proof che rende la chioma naturalmente mossa e leggermente opaca. I capelli da Versace sono i nuovi accessori».

Pat McGrath risponde con un occhio grafico, nero e dall’effetto opaco. «Una versione ribelle del look tanto amato da Donatella. Qui lo smokey eye è sostituito con un occhio grafico, nero e opaco, abbinato a incarnato e labbra nude. Un black finish allo sguardo insomma, che seduce».

