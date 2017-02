Prada: revolutionary girl

Noi donne abbiamo bisogno una rivoluzione. Il messaggio arriva chiaro più che mai dopo gli ultimi avvenimenti. L’abbiamo sempre cercata, sempre chiacchierata ma mai (forse) realmente voluta combattere fino alla fine. La designer Miccia Prada non ha potuto fare a meno di chiederselo: noi donne, dove stiamo andando? E perché, quando si parla di femminilità, tutto deve essere (ancora) sintetizzato a piume e strass?

Risultato: Prada, per la sfilata Autunno/inverno 2016-17 ha pensato a una ragazza pronta alla rivoluzione. E lo ha fatto con il migliore strumento che ha in mano: la sua moda, potente come non la ammiravamo da anni.

Anche l’hairstylist Guido Palau per Redken segue il filone “donna rivoluzionaria”: «Una ragazza che ha vissuto a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Femminile sì, ma con un tocco tomboyish. Mi sono immaginato un look dallo styling semplice ma incisivo nei giochi di volume. Per questo ho voluto dare al look delle connotazioni boyish. Ad alcune modelle ho tagliato i capelli, con nette scalature intorno al viso o frange molto molto corte. Infine li ho resi opachi, lasciando il loro mosso naturale».

Anche la make-up artist Pat McGrath si è espressa allo stesso modo: «Il femminismo è una dichiarazione. Oggi scende anche in passerella. E come ogni rivoluzione che si rispetti vuole, impossibile costringere l’individualità a omologarsi. Ad alcune modelle ho lasciato un incarnato pulito e naturale, ad altre ho applicato solo il rossetto rosso – con i polpastrelli per dare un effetto più naturale – e per altre ancora mi sono focalizzata sugli occhi, creando un doppio gioco azzurro-nero ribelle e messy, quasi imperfetto nella stesura».

Della serie: nel caso scoppiasse una rivoluzione, noi donne ora sapremmo come vestirci, pettinarci e truccarci per andare a combattere.