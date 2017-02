La primavera 2017 si tinge di rosa!

Manca sempre meno all’arrivo della tanto attesa primavera! Sbirciando tra le nuove collezioni, sia in campo beauty che fashion, balza subito agli occhi la predominanza di un colore: il rosa! Questo colore, in tutte le sue varianti e sfumature, fa parte di tutte le nuove collezioni ed io non posso che esserne felice dato che è il mio colore preferito da sempre. Per questo ho selezionato 5 MUST HAVE dalle tonalità del rosa che sono entrati di diritto nella mia wish-list e che oggi voglio condividere con voi.

Partiamo dal beauty. In questo campo ho selezionato due prodotti che mi incuriosiscono molto e che non vedo l’ora di andare in profumeria a provare.

Guerlain, La Petite Robe Noire Lipcheeck n.002 “Pink Tie”. Pupa Milano, palette “Pink Muse Vamp!”.

Per quanto riguarda il fashion c’è davvero l’imbarazzo della scelta, il rosa predomina in modo assoluto. Ci sono un sacco di capi: pantaloni, bluse, giacche…tutti sui toni del rosa da quello più fluo alla delicatezza del cipria. Io ho selezionato tre capi che quasi sicuramente acquisterò e che mi hanno conquistata non appena li ho visti sul sito.

Bershka, giubbotto biker scamosciato.

Mango, blusa maniche scampanate.

Zara: pantolini cropped cintura. Che dire… per questa primevra il mio super potere di “trasformare soldi in scontrini” sarà ancora più potente! Eheheh Questi sono i 5 pezzi che mi hanno incurosita sin dalla prima occhiata e che sono entrati a far parte parte della mia wish-list per la primavera 2017. Voi avete già iniziato a creare un vostra wish-list?

A presto e un bacio,

Alessia Meucci