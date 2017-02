Che colore mi metto?

Inizia oggi per me una nuova avventura come beauty reporter. I fievoli raggi di sole che spuntano tra il grigiore milanese e la grandissima voglia di primavera, mi hanno spinta a curiosare tra le nuove collezioni con l’obiettivo di rinnovare il mio guardaroba/look. Lo strumento migliore per rinnovare il proprio stile è sicuramente quello di acquistare pochi capi ed accessori, che andremo poi a mixare con quelli che già possediamo, ma…dei colori che maggiormente fanno tendenza. Ho pensato quindi di condividere con voi qualche “consiglio cromatico” in modo da guidarvi ed agevolarvi nella scelta dei nuovi acquisti e perchè no anche per un cambio look “colorato”.

Arriviamo al sodo. Il colore dominante nelle nuove collezioni Primavera/Estate è sicuramente (romanticone trattenetevi) il ROSA. In tutte le sue sfumature. Si va da un tenero e coccoloso rosa baby, al raffinato cipria, fino ai toni più energetici del fucsia. Le case di moda più importanti e le grandi catene low cost hanno giocato con queste tonalità ma ritroviamo questa colorazione anche nelle nuove collezioni make-up e sulle tinte delle nostre chiome. Ecco qualche ispirazione:

Secondo colore che farà da padrone nella qui prossima stagione primaverile sarà senza dubbio l‘azzurro nelle sue tonalità più fredde e spente: il ceruleo, il turchese e il polvere. Approvatissimo nella variante della camicia, magari a righe, abbinata ad un semplice denim o come accessorio per dare un tocco di colore ad un outfit più serio.

Come per il rosa, il ceruleo si è (fortunatamente!) riversato anche nelle collezioni a portata di noi tutte. Eccovi qualche dupe:

Sui capelli ritroveremo l’azzurro nelle tinte più delicate, particolarmente utilizzato l’effetto degradè per creare interessanti giochi di contrasto con la nostra base naturale:

Per quanto riguarda il make-up, mi sono rifiutata di cercarvi alternative di acquisti in questa tonalità di colore…per due motivi:

1. Il colore dei miei occhi è identico a questa nuance…se utilizzassi ombretti turchesi (e si, li ho utilizzati all’età di 13 anni quando ancora era diffusa l’idea del “abbina l’ombretto al colore dei tuoi occhi”) verrei scambiata per la sorella più piccola della sposa cadavere.

2. Inorridisco ancora quando vedo indossare alle signore mooooolto anziane con palpebre non esattamente distese ombretti azzurrini-celestini SHIMMER. Poniamo fine a tutto questo.

Per le affezionate al colore vi propongo un prodottino, anzi una serie, che io trovo incantevoli. Si tratta di un set di pennelli.

Il terzo must di stagione (la borsa di Prada che avete visto qui su ce lo ha anticipato) saranno i colori vitaminici: il rosso e il giallo ci accompagneranno fino alla soglia dell’estate. Sulle passerelle questi colori vengono tranquillamente accostati tra loro o abbinati ai colori più inusuali (l’accoppiata rosso e fucsia/ rosso – arancio è stata più volte ripresa ad esempio). Se ancora non siamo pronte a testare questi mix, cominciamo con l’inserirli in outfit monocromatici: la cromoterapia, nelle giornate uggiose, funziona a meraviglia.

Volessimo soddisfare la nostra voglia di moda ad un prezzo più ridotto avremo invece:

Prima di passare al nuovo, ed ultimo, colore, tengo a darvi qualche consiglio anche in tema di hairstyle e make-up in merito a questi due colori. Per quanto riguarda i capelli…finalmente le nostre amiche parrucchiere potranno sbizzarrirsi con le decolorazioni. Torna prepotentemente di moda il biondo ma nelle sue tonalità più calde e quasi tendenti al rosato. In tema make-up se il giallo ci verrà risparmiato, altrettanto non può dirsi per il rosso. Il rossetto scarlatto rimarrà il nostro miglior alleato anche per questa primavera.

Siamo ora giunte all’ultimo trend cromatico di questa stagione. Quest’anno la moda primaverile sembra voler accontentare un po’ tutte e accanto ai colori vivaci lancia la moda del “non colore”: il bianco. Abbandonato il bianco ottico delle scorse collezioni ritroveremo questa nuance nelle tonalità naturali: il panna, l’avorio, il corda. I tessuti impiegati per la realizzazione sono meno artificiali proprio per rafforzare il connubio tra colore e fonte naturale. Ritroveremo la lana per questo ultimo periodo invernale successivamente lino e il cotone. La naturalezza viene premiata anche per il resto del look. Per i capelli il colore sovrano prescelto per questa stagione è infatti il castano naturale (scegliete pure voi se terminare di leggere l’articolo o continuare il vostro balletto festoso perché, si,dopo questa notizia so che lo state facendo). Nel make-up permane il trend ormai consolidato dei colori nude che permettono di ricreare un trucco-non trucco. Ombretti, fondi e terre sono assolutamente da preferirsi nelle versioni matte.

Siamo giunte al termine di questo arcobaleno primaverile. Fatemi sapere su quali colori vi orienterete. Io spero che questo articolo possa esservi in qualche modo utile e spero di tornare molto molto presto con qualche nuovo consiglio. Nel frattempo, se vi va di rimanere maggiormente in contatto, vi lascio qui il mio profilo instagram!