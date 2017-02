Milano Fashion Week: i top look

Dal 22 al 27 febbraio i riflettori sono tutti puntati su Milano e sulla moda Autunno/inverno 2017/18. I protagonisti sono gli abiti, gli accessori, le modelle del momento, ma soprattutto trucco, nail art e capelli.

I guru del make-up e dell’hairstyling daranno vita a creazioni e ispirazioni da copiare per la prossima stagione. Sponsor beauty ufficiale della Milano Fashion Week è Mac Cosmetics e noi come sempre seguiremo gli show in diretta da backstage per farvi da guida day-by-day. Nella gallery il nostro report.