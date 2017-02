Imparare a volersi bene: 10 cambiamenti di bellezza e benessere

Sano, biologico, naturale. Sono tre delle parole cult che compongono il “manifesto” della generazione Millennial, quella con una sviluppata sensibilità nei confronti della Natura, dell’Ambiente, dell’amore di sé declinato in chiave green. Non solo: rappresentano anche tre parole “mantra” che sempre più donne in Italia, indipendentemente dall’età, ripetono e usano come punto di riferimento per compiere scelte ben precise nell’impostazione del proprio stile di vita.

Secondo i dati emersi da un recente sondaggio condotto su 1600 donne di età compresa fra i 18 e i 65 anni (Fonte: Beltè), 7 italiane su 10 sono attratte da tutto ciò che esprime naturalità (71%), tra cui prodotti biologici (66%) e attività all’aperto immerse nella natura (62%).

Le donne contemporanee, infatti, si definiscono più attente al benessere, alla forma fisica e a uno stile di vita sano e genuino, garantito da prodotti di origine biologica e anche fitocosmesi.

Una scelta che rispecchia sicuramente una maggiore attenzione per la natura e per l’ambiente, ma anche un rinnovato rispetto per il proprio benessere e la cura di sé.

Ecco, pertanto, dieci piccole, nuove abitudini da adottate ogni giorno in tema di bellezza e mood psicofisico. Obiettivo: reimpostare lo stile di vita su ritmi più sani e risultati più sicuri ed efficaci.

RITMO VELOCE VS RITMO “SLOW”

È vero: la vita multitasking impone a tante donne un ritmo incalzante, una velocità di pensiero/organizzazione/azione che non sempre è facile sostenere. Eppure “volersi bene” implica un’attenzione particolare verso se stesse che può rivelarsi efficace soltanto rallentando il ritmo frenetico a cui si è abituate. La riscoperta di una propria vita versione “slow” permetterà di agire con più determinazione e cognizione di causa e anche di osservare il paesaggio attorno, individuarne le sfumature preziose, coglierne gli stimoli migliori per nutrire un rinnovato senso di “bell’essere”.

MAI PIU’ A LETTO CON IL MAKE UP! RISCOPRI LA BEAUTY ROUTINE SERALE

Torni a casa tardi e non hai tempo/voglia di rimuovere il trucco (tanto puoi farlo domani!)? Niente di peggio per ritrovarsi al mattino con la pelle opaca, i brufoli e una miriade di punti neri! Non solo: a lungo andare questa pessima abitudine sottopone la pelle del tuo viso a un invecchiamento precoce. Soluzione: testa l’importanza (ma anche il piacere) di una beauty routine serale che ti permetta di detergere e nutrire la pelle nel modo giusto. Per un rinnovato effetto splendore mattutino!

ALZATI E MEDITA, ANZICHE’ CORRERE (BASTAMO DIECI MINUTI!)

Non occorre trasformarsi in “monache tibetane” per ritrovare e nutrire il proprio equilibrio interiore e di conseguenza il senso di benessere! Al mattino, invece di alzarti e iniziare subito “la corsa” (reale o metaforica che sia) per affrontare la giornata, ritagliati dieci minuti per riflettere e meditare. Servirà a liberare la mente da eventuali ansie e preoccupazioni e a dare un mood positivo alla giornata.

VIA GLI ALIMENTI RAFFINATI, SI’ AI CIBI INTEGRALI

Una piccola rivoluzione a tavola? Puntare sulle farine integrali per pane, pasta, biscotti e altri prodotti da forno anziché su quella bianca classica. È ormai indubbio, infatti, che la farina integrale sia la migliore in assoluto a livello nutrizionale, perché contenendo tutte le parti del chicco è un alimento completo, soprattutto se macinata a pietra, quindi non soggetta a surriscaldamento che potrebbe limitarne i principi nutritivi.

Diversamente, la farina bianca, essendo sottoposta al processo di eliminazione di tutte le parti migliori, ovvero germe e crusca, resta semplicemente piena di amido, cioé carboidrati semplici ricchi di zuccheri. In sostanza, non dà quasi nulla al nostro organismo ma, al contrario, contribuisce al rialzo della glicemia.

COSMETICI PER CORPO E CAPELLI? MENO ADDITIVI, PIU’ SCELTE GREEN

Sono spesso ricchi di solfati, parabeni, additivi chimici dannosi sia per l’organismo che per l’ambiente. I prodotti cosmetici tradizionali, per la detersione e il trattamento di corpo e capelli, possono essere sostituiti da formulazioni a base di ingredienti di origine naturale, in grado di agire efficacemente sulle componenti strutturali dell’epidermide e della fibra capillare, preservandone salute e splendore. Come nel caso dei prodotti Phyto, brand di Fitocosmesi, pioniere nel trattamento dei capelli con le piante, che impiega nella loro elaborazione circa 500 estratti vegetali e non meno del 90% di attivi di origine naturale e vegetale.

LASCIA LA MACCHINA, USA LA BICICLETTA (O VAI A PIEDI!)

D’accordo, non hai tempo. Sei alle prese con studio/lavoro/famiglia e impegni di vario tipo. O peggio ancora: non hai più voglia di “faticare” in palestra e pertanto hai smesso di allenarti con una certa costanza. Eppure sai che l’attività fisica è importante, soprattutto se ci tieni davvero a preservare tonico e armonioso il tuo corpo. Soluzione: sfrutta gli spostamenti quotidiani, tutte le volte che ti è possibile, evitando automobili e mezzi di trasporto e optando per bicicletta o una semplice passeggiata. E mi raccomando: sempre meglio le scale al posto dell’ascensore!

BASTA DIETE SQUILIBRATE! CON IL CIBO UN RAPPORTO PIU’ SANO

“Dieta” non significa perdere peso: significa adottare un regime alimentare sano, equilibrato, adeguato alle necessità del proprio corpo e allo stile di vita che si conduce. Sempre più donne contemporanee sono amanti del gusto (e fanno viaggi anche in quest’ottica), apprezzano il buon vino, la birra artigianale, si interessano alla nuova cultura della mixology (ma bevono responsabilmente) e soprattutto scelgono con cura ciò che mangiano, per tutelare al meglio la propria salute .

BIBITE ZUCCHERATE ADDIO: LARGO A BEVANDE BIO E TISANE DEPURATIVE

Bere responsabilmente non significa semplicemente limitare l’uso di alcool! Significa anche imparare a selezionare le bevande in generale, evitando quelle ricche di additivi e zuccheri dannosi per l’organismo (nonché la dieta) e puntando l’attenzione su sieri e succhi biologici o tisane naturali dalle proprietà benefiche.

MENO PRANZI DAVANTI AL PC E PIU’ ACQUA SULLA TUA SCRIVANIA

Mangi spesso alla scrivania? Sbagliato. La pausa pranzo è essenziale per consentire al corpo e alla mente di ricaricarsi. Se a questo si associa anche il fatto che non sempre ti ricordi di bere i tuoi 2/3 litri d’acqua quotidiani, il senso di malessere rischia di essere in agguato! Una corretta idratazione corporea è infatti alla base della condizione di benessere ed è anche condizione base per alimentare la luminosità epidermica. Prepara una o due bottiglie con il volume d’acqua da bere durante il giorno e posale ben visibili sulla tua scrivania, per non dimenticarle. Bevile in qualunque momento, entro la fine della giornata lavorativa.

UN NUOVO DIKTAT: LEGGI, INFORMATI, SCEGLI CONSAPEVOLMENTE

È forse l’abitudine più difficile da introdurre nella quotidianità. Ma è certo che può rappresentare un preziosissimo “regalo” fatto a se stesse, foriero di una rivoluzione sostanziale nel segno del benessere.

Leggere le etichette degli alimenti. “Studiare” in anticipo certi prodotti che si desidera acquistare. Chiedere informazioni dettagliate. Cercare notizie e specifiche sia che si tratti di cibo, sia che si tratti di uno shampoo, può davvero fare la differenza. Significa imparare a scegliere con consapevolezza ciò che riguarda, in generale, la propria salute e la propria integrità. Imprescindibili presupposti per il benessere e la bellezza naturale, oggi più che mai.